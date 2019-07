Christian Pacheco: "El Gobierno y la empresa privada nos tienen que ayudar" [VIDEO]

Lima 2019 | Christian Pachecho permitió que Perú acumule su segunda medalla de oro tras imponerse en la maratón de los Juegos Panamericanos. El deportista nacional recibió la presea dorada por parte del presidente de la República, Martín Vizcarra.

"Agradecer a todo el Perú por el aliento y barra en el recorrido. En primer lugar, agradecer a mi profesor Rodolfo, a mi hermano Raúl, a mi familia, a mi esposa y a mis compañeros de entrenamiento en Huancayo", indicó Pacheco tras recibir la ovación de público.

A su vez, Pacheco le envió un mensaje de aliento a todos los deportistas que forman parte de la delegación peruana. "Decirle a todos los deportistas que estamos de local y nadie nos puede ganar", agregó.

No obstante, más allá de haber alargado el legado de su apellido - su hermano consiguió la medalla de plata en maratón en los Juegos Panamericanos Toronto 2015 - Christian Pacheco envió un sentido mensaje a las autoridades.

"Mi sueño es una medalla olímpica, pero no puedo solo. El Gobierno y la empresa privada nos tienen que ayudar. Por ejemplo, yo debí de tener una preparación de tres meses con mi entrenador en Huancayo y él solo me acompañó el último mes porque no tenía contrato", reveló.

Christian Pacheco - tras haber conseguido la medalla de oro y coronararse como campeón Panamericano - impuso un nuevo récord nacional, así como en toda la región: clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.