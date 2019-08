Lima 2019: Selección Peruana de Fútbol 5 derrotó 1-0 a Costa Rica en emocionante partido

Lima 2019 | En un emocionante partido, la Selección Peruana de Fútbol 5 ganó 1-0 a Costa Rica en la segunda jornada de la disciplina en los Juegos Parapanamericanos.

El combinado peruano salió con todo luego de caer 0-1 con México en la primera fecha y lograron sacar adelante el encuentro gracias a un gol en el segundo tiempo de Brayan Bartolo, quien levantó de sus asientos a todo el estadio de Villa María del Triunfo.

El público que asistió al Complejo Deportivo alentó durante todo el partido y los muchachos respondieron con un buen resultado que los posiciona con muchas posibilidades de clasificar a la siguiente ronda.

"Se lo dedico a todo el Perú, a mis padres, estoy mu feliz por este gol. Agradezco el apoyo de la gente que está viniendo al estadio y los invito a que sigan alentando a este equipo de guerreros", señaló Brayan Bartolo luego de su faena.

Este lunes (5:30 p.m) Perú enfrentará a Argentina en Villa María del Triunfo en un duelo que podría acercarnos al objetivo. Los albicelestes vienen de empatar 0-0 contra Brasil y será un rival durísimo.

RESULTADOS DE LA PRIMERA FECHA DEL FÚTBOL 5

Argentina 2-0 Costa Rica

Colombia 0-0 Brasil

Perú 0-1 México

RESULTADOS DE LA SEGUNDA FECHA DEL FÚTBOL 5

Argentina 0-0 Brasil

México 0-0 Colombia

Perú 1-0 Costa Rica

PROGRAMACIÓN DE LA TERCERA FECHA DEL FÚTBOL 5

Lunes 26 de agosto / Complejo Deportivo Villa María del Triunfo

15:00 Brasil vs México

17:30 Argentina vs Perú

20:00 Costa Rica vs Colombia