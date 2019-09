FMS Internacional Jornada 1 Valencia | Estos son los clasificados a la gran final [VIDEOS Y FOTOS]

EN DIRECTO FMS Internacional EN VIVO ONLINE por la jornada 1 desarrollado en Valencia vía YouTube. La primera batalla de la tarde lo protagonizó Bnet vs Stigma, que finalmente tras un buen enfrentamiento, el español consiguió ganar. Cabe recordar que los jurados fueron: Basek, Juan Ortelli, Muphasa, Soen y Tessla.

Asimismo, Papo (ARG), Aczino (MEX), Nitro (CHI) y Rapder (MEX) se impusieron en sus respectivas batallas y pasaron a la Final Internacional.

¿Cómo será el formato de competencia?

La primera fecha de la FMS Internacional se disputa hoy sábado 7 de setiembre en Valencia España. La segunda será en Buenos Aires, Argentina el próximo 14 de setiembre. Aquí se enfrentarán Dtoke vs Skone, Teorema vs Zticma, Chuty vs Acertijo y Jony B vs Cacha.

Cabe recordar que de cada fecha, serán finalmente cuatro ganadores.

REVIVE FMS INTERNACIONAL

Tercera y penúltima batalla

El público explota a favor de Aczino. El rapero es reconocido mundialmente. Pero, también hay que destacar el buen nivel MKS

Aczino vuelta a entregar un tremendo nivel. Lo del mexicano no sorprende por su estructura en el freestyle

Empieza el mexicano con la batalla

Aczino (MEX) vs MKS (ARG)

Segunda batalla de la tarde

Papo le ganó la batalla a Errecé. El freestyle argentino avanza a la FINAL de la FMS Internacional

Se acabó la batalla. En breve conocemos al ganador ¿Papo o Errecé?

Gran nivel el que están dando el argentino Papo y el español Errecé

Papo (ARG) vs Errecé (ESP)

Primera batalla de la jornada

- ¡Tremendo exhibición! Finalmente lo ganó el gallo español Bnet

Fase Clasificatoria - Jornada 1



- BNET 🇪🇦 le ganó a STIGMA 🇨🇱



De esta manera se clasifica a la GRAN FINAL de FMS Internacional.

Bnet (ESP) vs Stigma (CHI)

¿Quiénes están clasificados a la FMS Internacional?

Nitro (CHI) vs Rapder (MEX)

Clasificados a la FMS Internacional:

España: Bnet, Errecé, Chuty y Skone

Argentina: Papo, Dtoke, MKS y Cacha

Chile: Teorema, Nitro Acertijo y Stigma

México: Aczino, Rapder, Jony Beltrán y Zticma

A qué hora y dónde se disputará la primera fecha 1 de la FMS Internacional:

6:30 p.m. España

11:30 a.m. Perú, México, Colombia, Ecuador y Panamá

12:30 p.m. Chile, Venezuela, Paraguay, Bolivia, Puerto Rico, Cuba y República Dominicana

1:30 p.m. Argentina y Uruguay