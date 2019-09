El Mundial de atletismo Doha 2019 viene siendo portada en diferentes países, pero no necesariamente por lo deportivo ya que los participantes se vienen quejando por las altas temperaturas que se vive por estas semanas en Qatar.

Mejor marchador de la historia sobre Doha 2019: “Sevilla fue peor”

Ahora último, uno de los principales referentes de atletismo y considerado el mejor marchador de la historia, Robert Korzeniowski, fue entrevistado por EFE sobre el Mundial de atletismo Doha 2019.

“Por supuesto que Qatar no es el lugar ideal para la marcha, para ningún evento de distancias largas, pero los 30 grados y un setenta y pico de humedad son datos equiparables a los de otras grandes competiciones”, declaró Robert Korzeniowski.

Segundos después, el polaco agregó lo siguiente: “Me acuerdo, por ejemplo, de la humedad de los Juegos de Atlanta '96, bien conocida por Chuso García Bragado (que se retiró), o por Valentín Massana (que ganó la medalla de bronce). Los Mundiales de Tokio'91 también fueron algo extremo: 30 grados y casi el 100 por cien de humedad, más duro que aquí. El soviético Aleksander Potashov ganó en 3h53”.

Robert Korzeniowski, actual miembro del Comité de Marcha de la IAFF, aclaró que ha habido torneos donde incluso la temperatura fue peor que la de Doha 2019.

El 'Emperador de la marcha' no olvida el Mundial de Sevilla 1999: "Fue una aventura que terminó mal para mí. 39 grados y mucha humedad. Me descalificaron. No podía centrarme en la competición, por las condiciones climáticas. Aquello fue una guerra de nervios. Yo estaba bien preparado, ganando tres títulos mundiales antes de Sevilla, pero allí pasó algo extraño, sufrí un tipo de estrés mental causado por el calor en una situación crítica".

Cabe mencionar que el Mundial de atletismo Doha 2019 rompió fuegos el último viernes y culminará el próximo 6 de octubre.