Simone Biles y la polémica detrás de sus impresionantes rutinas de gimnasia que impactan al mundo [VIDEOS]

Simone Biles es una reconocida gimnasta estadounidense que se ganó un nombre dentro del mencionado deporte debido a las impresionantes rutinas que realizó en los últimos Juegos Olímpicos 2016, misma competencia en la que se llevó cuatro medallas. Simone, a sus cortos 22 años es una de las atletas más valoradas del mundo, pues ha logrado hacer lo que no muchos en varias décadas.

Los trucos y el desafiar las leyes que establecen los parámetros dentro de lo permitido, han hecho que Simone Biles obtenga gran popularidad a nivel internacional, sin embargo, durante la etapa clasificatoria con miras al mundial de Stuttgart, la gimnasta se llevó las miradas de todos los asistentes al poner en práctica nuevos movimientos con alto nivel de peligrosidad.



“Biles I” y “Biles II” son los nombres que se les ha puesto a los trucos que realiza la gimnasta dentro de sus competencias. Las acrobacias que han adoptado a estos nombre son sin duda alguna un desafía a la gravedad y a lo no permitido por el mundo, pues se trata nada menos que de un triple doble mortal, mismo que se realizó en la competencia del All Around en Alemania.

A pesar de la complejidad de las rutinas de la gimnasta, y por ser admirada por millones de personas en el mundo, muchos se han manifestado en contra de sus peligrosos movimientos, pues hay quienes creen que incitan a imitar esto a niños y adolescentes que no tienen su misma práctica.

Sin embargo, la deportista sigue enfocada en su rendimiento, además, comentó lo feliz que se siente de ir cumpliendo objetivos deportivos mientras va avanzando en el mundo de la gimnasia: “Me siento bien porque finalmente pude lograr completar la rutina como la entrené. Igual, todavía siento que lo puedo hacer mejor”.