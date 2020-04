Medallistas de Lima 2019 se pronuncian tras utilización de la Villa Panamericana por coronavirus

En medio de la emergencia que vive el Perú debido al brote del coronavirus en territorio nacional, un nuevo gesto de amor y desprendimiento en favor de los que más lo necesitan, da esperanzas al pueblo peruano que viene sufriendo por el COVID-19.

Los atletas de Lima 2019, quienes ganaron una presea en los Juegos Panamericanos, y que, además con ello recibieron el compromiso de un departamento en la Villa Panamericana construida exclusivamente para los mencionados juegos, acaban de tener un acto de solidaridad que el país aplaude.

Ellos conversaron con La República y mostraron su posición respecto a este tema: “Es un momento en el que nos tenemos que apoyar entre todos. No hay camas en los hospitales, no hay espacio donde poner a los infectados. Este no creo que será un periodo en el que todos tenemos que empujar el coche juntos. Por ahora, nosotros no le vamos a dar uso al departamento y qué mejor que ayudar a otro peruano”, comentó Vania Torres, medalla de plata en Stand Up Paddle.

Por otro lado, nuestro tenista Juan Pablo Varillas, quien se hizo de la medalla de bronce en dobles, comentó: “Me parece que el presidente está tomando las medidas necesarias para que esto pase lo antes posible y que la salud de la población está primero que todo, pero evidentemente complica los planes de vender ese departamento y tener un buen ingreso de dinero para seguir entrenando y compitiendo de la mejor manera. Sin duda, complica todo pero es por el bien de la población”.

Finalmente, quien también decidió ponerse la camiseta y ofrecer lo que tiene para quienes más lo necesitan es Yuliana Bolívar, la judoca venezolana nacionalizada peruana que se hizo de la medalla de bronce en Judo +78 kg.

“Hoy las cosas materiales no sirven de nada", dice la deportista quien está a favor de la utilización de la Villa Panamericana.“Hay una emergencia nacional que es donde deberemos tener centrada nuestra atención. Si utilizaron el espacio de la Villa Panamericana para que las personas que están enfermas, debatiéndose entre la vida y la muerte, puedan recibir la atención, yo lo apoyo al 100%”, agregó.