Federación de Atletismo expresa su indignación por posible uso del Estadio Atlético de Videna para la Liga 1

La posibilidad de que el Estadio Atlético de La Videna albergue partidos de la Liga 1 Movistar ha abierto un debate tenso. Y es que, recientemente, la Federación Deportiva Peruana de Atletismo mostró su rechazo e indignación a que se disponga de este recinto para el fútbol profesional.



A través de un comunicado, se da a conocer la postura unánime tanto de las ligas de Atletismo, entrenadores y deportistas sobre la posibilidad de que el Estadio Atlético de La Videna sea uno de los nuevos escenarios de la Liga 1.

"Con mucha sorpresa e indignación hemos tomado conocimiento de un rumor que señala que el Estadio Atlético, que fue construido sobre lo que era el anterior escenario inaugurado específicamente para el atletismo en 1985, pueda ser empleado para la práctica del fútbol o del torneo que organiza y patrocina la Federación Peruana de ese deporte", manifestaron.

Es importante recordar que la construcción del Estadio Atlético de La Videna representó una fuerte inversión para el Estado, dado que su uso fue de cara a las pruebas por los Juegos Panamericanos 2019. A raíz de ello, los miembros de la Federación de Atletismo alertaron que estos escenarios sirven para fomentar el deporte de alta competencia.



"Llama la atención que hoy, la Unidad de Legado, adscrita al Ministerio de Transportes y Comunicaciones, pueda si quiera estar evaluando la posibilidad de rentar o prestar el estadio de Atletismo, imponiendo fines lucrativos por encima de los objetivos para los que, además, fue creado, es decir, preservar y darle buen uso de los escenarios, fomentando el deporte de alta competencia", agregaron.

Cuestionaron al Gobierno

Tras ello, reclamaron al Gobierno el hecho de que no se pueda realizar ninguna actividad oficial relacionada al Atletismo debido a que no se ha brindado la autorización de la fase 2, salvo en el caso del fútbol.



"Por disposición del Gobierno, hoy no se puede llevar a cabo ningún Control Evaluativo Oficial, Campeonato Nacional de Atletismo o Torneo Internacional debido a que el propio Gobierno no ha autorizado aún la Fase 2 para todo el deporte peruano, excepto, como se sabe el fútbol, contraviniendo sus propias recomendaciones, pues se trata de un deporte de alto riesgo y de contacto permanente en la lucha contra la proliferación del COVID-19", reclamaron.



Finalmente, rechazaron que este recinto vaya a ser usado inclusive de forma temporada y cuestionaron que existan intereses que vayan por encima del Atletismo.



"La Comunidad Atlética en general, rechaza cualquier intento, primado por intereses económicos, que lleve al Atletismo a ser empleado por el Fútbol Profesional y confiamos en que esa posibilidad pueda quedar en simples especulaciones de prensa", sentenciaron.