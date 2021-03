AEW Revolution 2021: Kenny Omega ganó a Jon Moxley y retiene el título mundial

AEW Revolution 2021 se realizó en el Daily’s Place en Jacksonville, Florida. Revisa los resultados de las peleas que animaron el evento de lucha libre.

En la estelar, Kenny Omega sostuvo una pelea a muerta con Jon Moxley. El campeón mundial la paso mal y necesitó la ayuda de los Good Brothers para retener el cinturón de AEW.

Entre las sorpresas, Christian Cage, quien en enero del presente año consiguió la alta médica y participó en Roya Rumble, firmó su contrato con AEW.

AEW Revolution 2021- Resultados

Kenny Omega (con Don Callis) vs. Jon Moxley

- Omega y Tge Cleaner escapan del ring

- El reloj sigue en marcha

- Con la esposa, Omega castiga al cuerpo de Moxley

- UNO, DOS Y TRES... OMEGA RETIENE EL TÍTULO

- Con la silla, Omega castiga al cuerpo de Moxely

- La cuenta a dos para Moxley

-Explosión sobre el cuerpo de Moxley

- Con el bate, Moxley se alista para atacar a Omega

-¡Por poquitooo! La cuenta llega a tres, Moxley patea la cuerda y Omega se lastima

- Omega con la rodilla castiga al rostro de Moxley

- Queda diez minutos para que todo explote

- Con el alambre, Moxley castiga al rostro de Omega

- Moxley tiene el alambre y se alista para atacar al campeón

- ¡NOOO! con el tablero de alambres, Moxley se encuentra lastimado

- Moxley le realiza piquetes a los ojos al campeón

- Explosión al rostro de Omega

- Omega es lastimado por Moxley

- Moxley tiene el alambre sobre su brazo, Omega evita el impacto

- Sobre la silla con alambre: El cuerpo de Omega se lastima.

- Moxley realiza suplex y Omega se lastima con la mesa de alambres.

- Moxley empuja el cuerpo de Omega en las cuerdas, donde están los alambres.

-Explota el ring y Omega se lastima

- Tremendo antebrazo, Omega castiga al cuerpo de Moxely

- ¡NOOO! Mosley se lastima con la mesa de alambres.

- Con el bate, Moxley castiga el cuerpo de Omega

- Omega busca la figura cuatro, Moxley resiste

- Con el tacho de basura, Omega castiga al cuerpo de Jon

- Con el palo de kendo, Omega castiga a Moxley

- ¡NOOOO! La corriente al cuerpo de Moxley

- Con el polvo, el campeón castiga a los ojos de Moxley

- Omega ingresa al ring

- Con el palo de kengo, Moxley castiga al cuerpo de Omega

- Con el bate de alambres, Moxley castiga a Omega

- Omega sale volando de la tercera cuerda

- Casi el campeón se lastima con el alambre

- Jon busca el suplex, Omega lo evita

- Fuerza a fuerza, Omega empuja a Moxley a los alambres.

- Jon en un esquina analiza el movimiento de su rival.

- Empezó la pelea estelar de la noche

- En una pelea de película, Sting y Darby Allin ganaron a Brian Cage y Ricky Starks

- Christian Cage es la sorpresa de AEW Revolution 2021

- Scorpio Sky ganó y tendrá la oportunidad por el título TNT

- Ethan Page en AEW

- Hangman Page recibe ayuda de Dark Order y derrota a Matt Hardy

- Miro y Kip Sabian derrotaron a Chuck Taylor y Orange Cassidy

- Shida derrotó a Ryo Mizunami y retiene el título de AEW femenino.

- Casino Tag Team Battle Royale: Los integrantes Death Triangle son los ganadores y tendrán el derecho a retar a Young Bucks

- Young Bucks retienen los títulos tras ganar a Chris Jericho y MJF

Sorpresas y grandes peleas. AEW Revolution se pondrán en juego los títulos y los luchadores ingresarán al ring con la consigna de seguir escribiendo su historia en este deporte.

En el último episodio de AEW Dynamite, Atsushi Onita, la leyenda de la ultraviolencia, mandó un mensaje a Kenny Omega y Jon Moxley. El padre de la estipulación señaló que la pelea Exploding Barbed Wire Deathmatch de Revolution sorprenderá a los fanáticos.

AEW REVOLUTION 2021 EN VIVO 1. ¿Cuándo es el evento de AEW? Domingo 7 de marzo 2. ¿En qué lugar? Daily’s Place en Jacksonville 3. ¿A qué hora ver? 20:00 h (PER); 22:00 h (ARG) 4. ¿Qué canal transmite? Fite TV

Omega acompañado con Don Callis defenderá su título mundial de la AEW con Jon Moxley. El campeón aseguró que el cinturón permanecerá en sus manos y destruirá el legado de su rival.

Paul Wight, Big Show en WWE, firmará su contrato con AEW y señaló que una leyenda de la lucha libre también pondrá su rúbrica que lo unirá con la empresa de la lucha libre.

AEW REVOLUTION 2021: Cartelera oficial

Campeonato Mundial de AEW - Exploding Barbed Wire Deathmatch: Kenny Omega (con Don Callis) vs. Jon Moxley

Campeonato Mundial de Mujeres de AEW: Hikaru Shida (c) vs. Ryo Mizunami

Campeonatos Mundiales por Parejas de AEW: The Young Bucks (Matt y Nick Jackson) (c) vs. Chris Jericho y MJF (con Wardlow)

Street Fight: Sting y Darby Allin vs. Brian Cage y Ricky Starks

Face of The Revolution Ladder match - Aspirante #1 Campeonato TNT: Pentagon Jr. vs. Lance Archer vs. Cody Rhodes vs. Max Caster vs. Scorpio Sky vs. (sorpresa)

Big Money match: Matt Hardy vs. Hangman Page

Casino Tag Team Battle Royale - Aspirantes #1 Campeonatos Mundiales por Parejas de AEW: Inner Circle (Santana y Ortiz) vs. The Dark Order (Evil Uno y Stu Grayson) vs. The Dark Order (Alex Reynolds y John Silver) vs. Death Triangle (PAC y Fenix) The Butcher & The Blade vs. Private Party (Marq Quen e Isiah Kassidy) vs. Top Flight (Darius y Daunte Martin) vs. vs. Bear Country (Bear Boulder y Bear Bronson)

Anuncio de Paul Wight sobre el próximo gran fichaje de AEW

Miro y Kip Sabian (con Penelope Ford) vs. Chuck Taylor y Orange Cassidy

AEW REVOLUTION 2021: horarios en el mundo

Perú: 8.00 p.m.

Paraguay: 10.00 p.m.

Ecuador: 8.00 p.m.

Chile: 10.00 p.m.

Colombia: 8.00 p.m.

Uruguay: 10.00 p.m.

México: 7.00 p.m.

Argentina: 10.00 p.m.

Brasil: 11.00 p.m.

Venezuela: 9.00p.m.

Bolivia: 9.00 p.m.

