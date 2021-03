Día Internacional de la Mujer: las diez deportistas más emblemáticas en nuestra historia

El Día Internacional de la Mujer conmemora la lucha por su participación dentro de la sociedad, emancipación y desarrollo íntegro como persona. Y en el deporte, su presencia, no ha sido ajena. Todo lo contrario, muchas de ellas dejaron huella.

LÍBERO hizo un pequeño recorrido por la historia de varias disciplinas y elaboró un ránking de las 10 deportistas más representativas. Desde Lucha Fuentes, madre del vóley peruano, hasta la ajedrecista Deysi Cori, son algunos nombres que esbozamos en esta presente nota.

Vóley

Lucha Fuentes

Luisa Estela Fuentes Quijandría, más conocida como 'Lucha' Fuentes, fue la lidereza de aquella magnífica selección peruana de vóley de la década de los 60 y 70. Junto a Maruja Ostolaza, Irma Cordero, Norma Velarde, Esperanza Jiménez, entre otras figuras, cosechó innumerables triunfos para nuestro país.

'La Gran Capitana' fue descubierta por Akira Kato en su natal Ica cuando apenas tenía 14 años. "Solamente me miró y me dijo que podría ser una gran voleibolista. Al principio yo no quería venir (a Lima). Porque era dejar todo en Ica, mi familia, mis amigos, mi colegio, todo", expresó en una entrevista.

"Yo lloraba porque Akira era muy exigente conmigo. Yo no entendía nada hasta que él me explicaba porque me hacía entrenar tanto. Él que me formó y me enseñó todo lo que supe en el vóley", agregó.

El vóley era una pasión para Lucha Fuentes y es por ello que se dio íntegro, a pesar de no recibir una contribución económica acorde a sus esfuerzos.

"Yo me cansaba, pero decía el vóley es mi vida, es mi pasión. Tengo que seguir. Nosotras (por ella y sus compañeras de selección) jugamos por amor a la camiseta. Nunca tuvimos reconocimiento económico, pero hemos llevado una vida tranquila. Súmale el reconocimiento de la gente, eso no tiene precio", detalló.

Lucha Fuentes fue parte de la Ceremonia de Inauguración de los Juegos Panamericanos Lima 2019, reconociendo así, la valía que ostenta en el deporte nacional y que debe ser siempre recordado.

Natalia Málaga

Sus 170 centímetros estuvieron cerca de marginarla de la selección peruana. Para Man Bok Park, Natalia Málaga no cumplía con la talla respectiva para afrontar los duelos internacionales con la selección peruana.

Pudo quedarse en el combinado nacional gracias a la intercesión de Lucha Fuentes, quien reveló que sostuvo conversaciones con el estratega surcoreano para que conozca sus condiciones.

Málaga se terminaría convirtiendo en una de las mejores jugadoras en la era de Man Bok Park. Alcanzó la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 y es actualmente una de las principales promotoras del resurgimiento del vóley peruano.

Su ascendencia y respeto en la sociedad de nuestro país le valieron para que sea elegida como la mujer peruana más influyente en el año 2012.

Cecilia Tait

En un interescolar de 1975, Lucha Fuentes se topó con las cualidades de una menuda voleibolista llamada Cecilia Tait. Para aquel entonces, la 'Zurda de Oro' apenas tenía 13 años.

"La maestra Lucha Fuentes, con el ojo clínico que tenía y que tiene, se quedó mirando el partido. Terminó el partido y habló con mi hermana mayor, quien pensaba que la estaban convocando pero no. Lucha me quería a mí, y yo era una largirucha de un metro 78, flaca y que no sabía jugar al vóley", reveló Tait en una entrevista.

Cecilia Tait formó parte de la generación dorada. Con la 'Bicolor' cosecharía cuatro campeonatos sudamericanos, un subcampeonato mundial y la medalla de plata en Seúl 1988. Su salto le permitía obtener un alcance mayor a los tres metros con los que aseguraba puntos a favor de Perú.

Sus rendimientos pasaron las fronteras y el 27 de octubre se convirtió en la primera jugadora sudamericana en ingresar al Salón de la Fama del Vóley. Su estirpe guerrera también se apreció cuando tuvo que vencer una dura enfermedad.

Tait fue diagnosticada con cáncer a los ganglios en 2010 y desde entonces libró una feroz batalla de la cual, como siempre nos tuvo acostumbrados, salió airosa.

Karate Kumite

Alexandra Grande

Es una de las grandes referentes del Karata Kumite. Alexandra Grande empezó a destacar desde el año 2008 cuando participó en el Sudamericano Juvenil de Buenos Aires: ocupó el segundo lugar.

Sin embargo, al cabo de unos meses, saborearía su primer título al alzarse con el Open Panamericano Juvenil desarrollado en Santiago de Chile. Desde entonces, no hubo quien la pare.

Tiene en su haber tres medallas panamericanas (una de plata en Guadalajara 2011 y dos de oro en Toronto 2015 y Lima 2019). También se quedó con la Medalla de Oro Panamericana al vencer a Claudymar Garcés en la final del Mundial Breslavia 2017. Fue premiada con los Laureles Deportivos en grado "Gran Cruz" en 2018. Actualmente, se viene preparando para afrontar los Juegos Olímpicos Tokio 2020

Atletismo

Gladys Tejeda

Gladys Tejeda, tranquilamente, pudo haber tenido dos medallas de oro panamericanas en el pecho. Lo ocurrido en Toronto 2015 fue realmente increíble.

Sucede que la atleta tenía problemas renales previo al certamen internacional y consumió diuréticos prohibidos por el Código Mundial Antidopaje. Lo curioso es que estos fármacos le generaban hinchazón en las piernas, abodmen y que retenga líquidos, es decir, no le ayudaba en nada a que mejore su rendimiento físico.

Pregonando con el ejemplo, y siguiendo fielmente su profesión de maestra, expresaría su versión en Lima 2019 y conquistaría con ello la medalla de oro.

Inés Melchor

La fondista peruana es multicampeona sudamericana y panamericana en atletismo y además posee el récord en la maratón al obtener un tiempo de dos horas con 26 minutos y 48 segundos. Fue elegida como la mejor atleta nacional en 2003.

Su primera medalla de oro la alzaría en el Sudamericano Juvenil de 5 mil metros en Santa Fe, Argentina. Desde entonces, ha cosechado 9 medallas de oro, 4 de plata y 2 de bronce.

Surf

Sofía Mulánovich

La 'Gringa' es la surfista profesional peruana que ha alcanzado tres campeonatos mundiales de Surf. Asimismo, obtuvo el título de campeona del mundo en 2004 por la WSL y dos títulos mundiales en ISA (2004 y 2019).

Recientemente, sostuvo un disputa con el Fenta por el cupo para participar en el Mundial ISA que se llevará a cabo en El Salvador. A pesar de la negativa inicial, la institución finalmente cedió a sus demandas.

Analí Gómez

Es otra de las máximas exponentes del Surf. Se coronó campeona mundial de surf en 2014 por la International Surfig Association, tres veces campeona sudamericana por la World Surf League (2014, 2015 y 2017) y campeona latinoamericana en 2019.

Empezó a surfear a los 7 años y a los 11, el conocido deportista Luis Miguel 'Magoo' La Rosa, reconoció el talento de Gómez y empezó a entrenarla. Y curiosamente Sofía Mulánovich, de quien es admiradora, le regaló su primrea tabla.

Ajedrez

Deysi Cori

A sus cortos 27 años, Deysi Cori es la máxima representante femenina en el Ajedrez. Cuando apenas tenía 18 años edad, obtuvo el título de campeona mundial de ajedrez sub-20.

Asimismo, es la única Gran Maestra Internacional del Perú, convirtiéndose en la más joven de América en obtener este título. Su última conquista fue en el Campeonato Continental Femenino de Ajedrez Colimba, realizado en México el año 2016. Su ELO actual, ranking de Ajedrez, es de 2388 puntos.