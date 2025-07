Cronograma de partidos MLB y MLS de este 4 de julio: los duelos que se jugarán en el Día de la Independencia

Este 4 de julio es un día importante para los Estados Unidos pues se conmemora la independencia del país. En esta ocasión festiva, el deporte no será ajeno a la celebración, ya que las Grandes Ligas del béisbol (MLB) y la Liga Profesional de Fútbol (MLS) dispondrán de una jornada destacada para los fanáticos que siguen a equipos deportivos y duelos como el clásico entre los Mets vs. Yankees o LA Galaxy vs. Whitecaps.

En caso que se te complique asistir al estadio por las multitudes o calle cerradas y deseas pasar este día con tus seres queridos, podrás seguir la transmisión de las Grandes Ligas desde ESPN, MLB Network y su canal de streaming MLB.TV. Por otro lado, los encuentros del fútbol de la MLS serán emitidos por FOX/FS1 y Fox Deportes.

Calendario de la MLB para este 4 de julio

La MLB organiza una jornada apasionante para los aficionados del béisbol que quieren compartir un momento familiar viendo jugar a sus equipos y a sus deportistas favoritos. Este día, las Grandes Ligas preparan el famoso clásico de la Gran Manzana, donde los dos mejores bateadores se enfrentarán para demostrar su capacidad: Aaron Jugde y Juan Soto.

Conoce la lista de juegos más relevantes a seguir este 4 de julio:

Red Sox vs. Nationals |

New York Yankees vs New York Mets |

| Rangers vs. Padres |

Orioles vs. Braves |

Royals vs. Dbacks |

Giants vs. Athletics |

Pirates vs. Marines |

Calendario de la MLS para este 4 de julio

La Major League retornó con su calendario local, donde 30 equipos - veintisiete de Estados Unidos y tres de Canadá - buscarán coronarse campeón de la temporada 2025 en su edición N° 30. Conoce los enfrentamientos para ver este 4 de julio en la noche durante la Conmemoración de la Independencia.

FC Dallas vs. Minnesota

Colorado vs. Sporting KC

LA Galaxy vs. Whitecaps

Otros eventos a jugar el Día de la Independencia en Estados Unidos

Otro torneo que no puede pasar por alto es el Mundial de Clubes, que está llegando a la recta final. Este viernes 4 de julio vive los cuartos de final disfrutando los emocionantes dos primeros partidos: Fluminense vs. Al Hilal y Palmeiras vs. Chelsea.