Grand Prix de Judo Lima 2025: arranca el torneo con judokas de 50 países en el Coliseo Dibós

El Grand Prix de Judo Lima 2025 comenzará este sábado 11 de octubre en el Coliseo Eduardo Dibós de San Borja, donde se darán cita 293 judokas de 49 países de Asia, Europa, África, Oceanía y América. El evento, organizado por la Federación Deportiva Peruana de Judo (FDPJ) bajo la dirección de María Martínez y con el apoyo del Instituto Peruano del Deporte (IPD), se extenderá hasta el lunes 13 de octubre.

Team Perú dirá presente con 18 judokas

El equipo nacional estará conformado por 18 deportistas: 11 varones y 7 damas, quienes buscarán dejar el nombre del país en lo más alto ante la élite mundial del judo.

En damas competirán: Brillith Gamarra (48 kg), Driulys Rivas (52 kg), Luciana Julca, Kiara Arango (57 kg), Hilary Lam (63 kg), Xsara Morales (70 kg) y Camila Figueroa (78 kg).

En varones lo harán: Zach Garma, Michael Patiño (60 kg), Mateo Cóndor, Franco Baltazar (66 kg), Aldair Barthe (73 kg), Fatih Muñoz, Javier Saavedra, Said Palao (81 kg), Yuta Galarreta, Emilio Loo (90 kg) y Daryl Yamamoto.

El IPD brinda apoyo a los atletas mediante el Programa de Apoyo al Deportista (PAD) de la Dirección Nacional de Deportes de Afiliados (DINADAF).

Sorteo y autoridades presentes

El sorteo oficial de los combates se llevó a cabo este viernes en el Hotel Westin de San Isidro, con la presencia de importantes autoridades del judo internacional y continental:

Carlos Zegarra (presidente de la Confederación Panamericana de Judo), María Martínez (presidenta de la FDPJ), Tina Trstenjak (directora de referís de la IJF), Kosei Inoue (director deportivo de la IJF), Kimberlie Rivera (directora deportiva de la CPJ) y Vladimir Armenteros (director técnico del Comité Olímpico).

“Gracias al IPD por su apoyo, igual que al Comité Olímpico Peruano. Este Grand Prix no solo es una competencia, sino una fiesta del deporte y de los valores en la familia del judo. ¡Bienvenidos a Lima!”, expresó María Martínez, presidenta de la Federación Peruana de Judo.