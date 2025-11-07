Más de 1.100 participantes se unen por la conservación en la décima Marcona Wind Trail 2025

La décima edición de la Marcona Wind Trail (MWT) ha dejado una huella significativa en el ámbito deportivo y sostenible del Perú. Este evento único reunió a más de 1.100 participantes de más de 20 naciones, quienes desafiaron sus límites físicos mientras se conectaban con la naturaleza y apoyaban la conservación del ecosistema marino-costero de Marcona.

Repartidos en seis rutas (10K, 21K, 35K nocturna, 42K, 65K y 100K), los corredores exploraron playas, dunas y acantilados del desierto de Nasca, viviendo una experiencia deportiva y conmovedora bajo el lema: “Corremos por la conservación”. En esta entrega, la Marcona Wind Trail renovó su compromiso con el desarrollo sostenible local, destinando una parte de los ingresos a proyectos de educación ambiental y apoyo social.

Con el respaldo de Marcobre, organizador y patrocinador principal, los recursos recaudados fortalecerán el programa 'Construyendo Puentes con Punta San Juan', una iniciativa educativa en colaboración con el Programa Punta San Juan (UPCH–SERNANP) que educa a los niños sanjuaninos sobre la biodiversidad local. Durante la carrera, el equipo de Punta San Juan también concienció a los participantes sobre la conservación marina desde su espacio en la Playa de Los Leones.

Además, este año la MWT destacó por su enfoque comunitario. Más de 40 emprendedores locales se involucraron en la organización, y numerosos voluntarios sanjuaninos ayudaron en la logística, reflejando el compromiso de la comunidad. Asimismo, Marcobre lideró una campaña solidaria que recolectó más de 300 kg de alimentos y productos no perecibles para las familias más necesitadas de Marcona, en colaboración con organizaciones locales y juntas vecinales.

"Como minera peruana comprometida con la sostenibilidad, nuestro propósito es claro: transformar minerales en bienestar. Queremos que nuestra presencia en Marcona y la región Ica signifique oportunidades reales para sus habitantes, desarrollo sostenible para la región y valor compartido para todas nuestras audiencias", afirmó José Luis Abeo, superintendente de Comunicaciones de Marcobre.

Se calcula que esta edición generó un impacto económico de aproximadamente 150.000 dólares, beneficiando a servicios locales de alojamiento, alimentación, transporte y comercio. Además, fue la única carrera de trail en el país que se transmitió en directo, con más de diez horas de cobertura continua, mostrando los impresionantes paisajes de Marcona. A lo largo de sus diez ediciones, la Marcona Wind Trail se ha consolidado como una de las competencias más emblemáticas del país y un ejemplo de colaboración entre el sector privado, la comunidad y las autoridades locales.

Ganadores

10K:

Femenino: Elvita Tinco Camana

Masculino: Junior Abarca Rodriguez



21K:

Femenino: Rosenda Castro Ccorahua

Masculino: Luis Ylla Ylla



35K:

Femenino: Elizabeth Sibia Torres Solana

Masculino: Johnny Lupo Choque



42K:

Femenino: Andrea Ximena Carbajo Alvarez

Masculino: Hilario Serrato Arroyo



65K:

Femenino: Sofia Maria Risco Sosa

Masculino: Jorge Luis Andioza Valencia



100K: