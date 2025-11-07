0
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones EN VIVO de la Liga 1 2025
EN DIRECTO
Universitario vs Garcilaso por la Liga 1 2025

Más de 1.100 participantes se unen por la conservación en la décima Marcona Wind Trail 2025

Celebrando su décimo año, la Marcona Wind Trail reafirma el compromiso de Marcona con la sostenibilidad, destinando parte de los fondos recaudados a iniciativas educativas y sociales en la comunidad sanjuanina.

    Sergio Mejía
    El evento contó con la participación de atletas de más de 20 países. Foto: Marcona Wind Trail
    El evento contó con la participación de atletas de más de 20 países. Foto: Marcona Wind Trail
    COMPARTIR

    La décima edición de la Marcona Wind Trail (MWT) ha dejado una huella significativa en el ámbito deportivo y sostenible del Perú. Este evento único reunió a más de 1.100 participantes de más de 20 naciones, quienes desafiaron sus límites físicos mientras se conectaban con la naturaleza y apoyaban la conservación del ecosistema marino-costero de Marcona.

    Repartidos en seis rutas (10K, 21K, 35K nocturna, 42K, 65K y 100K), los corredores exploraron playas, dunas y acantilados del desierto de Nasca, viviendo una experiencia deportiva y conmovedora bajo el lema: “Corremos por la conservación”. En esta entrega, la Marcona Wind Trail renovó su compromiso con el desarrollo sostenible local, destinando una parte de los ingresos a proyectos de educación ambiental y apoyo social.

    Programación completa de la tercera fecha de la Liga Peruana de Vóley

    PUEDES VER: Liga Peruana de Vóley: Programación de partidos de la fecha 3 y tabla de posiciones

    Con el respaldo de Marcobre, organizador y patrocinador principal, los recursos recaudados fortalecerán el programa 'Construyendo Puentes con Punta San Juan', una iniciativa educativa en colaboración con el Programa Punta San Juan (UPCH–SERNANP) que educa a los niños sanjuaninos sobre la biodiversidad local. Durante la carrera, el equipo de Punta San Juan también concienció a los participantes sobre la conservación marina desde su espacio en la Playa de Los Leones.

    Además, este año la MWT destacó por su enfoque comunitario. Más de 40 emprendedores locales se involucraron en la organización, y numerosos voluntarios sanjuaninos ayudaron en la logística, reflejando el compromiso de la comunidad. Asimismo, Marcobre lideró una campaña solidaria que recolectó más de 300 kg de alimentos y productos no perecibles para las familias más necesitadas de Marcona, en colaboración con organizaciones locales y juntas vecinales.

    "Como minera peruana comprometida con la sostenibilidad, nuestro propósito es claro: transformar minerales en bienestar. Queremos que nuestra presencia en Marcona y la región Ica signifique oportunidades reales para sus habitantes, desarrollo sostenible para la región y valor compartido para todas nuestras audiencias", afirmó José Luis Abeo, superintendente de Comunicaciones de Marcobre.

    Se calcula que esta edición generó un impacto económico de aproximadamente 150.000 dólares, beneficiando a servicios locales de alojamiento, alimentación, transporte y comercio. Además, fue la única carrera de trail en el país que se transmitió en directo, con más de diez horas de cobertura continua, mostrando los impresionantes paisajes de Marcona. A lo largo de sus diez ediciones, la Marcona Wind Trail se ha consolidado como una de las competencias más emblemáticas del país y un ejemplo de colaboración entre el sector privado, la comunidad y las autoridades locales.

    Ganadores

    10K:

    • Femenino: Elvita Tinco Camana
    • Masculino: Junior Abarca Rodriguez


     21K:

    • Femenino: Rosenda Castro Ccorahua
    • Masculino: Luis Ylla Ylla


     35K:

    • Femenino: Elizabeth Sibia Torres Solana
    • Masculino: Johnny Lupo Choque


     42K:

    • Femenino: Andrea Ximena Carbajo Alvarez
    • Masculino: Hilario Serrato Arroyo


     65K:

    • Femenino: Sofia Maria Risco Sosa
    • Masculino: Jorge Luis Andioza Valencia


     100K:

    • Femenino: Cecilia Malasquez Ramirez
    • Masculino: Francisco Cosi

    No olvides revisar tu agenda deportiva

    Sergio Mejía
    AUTOR: Sergio Mejía

    Editor general de la web del Diario Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la USMP con especialización en Marketing Digital, Gestión de Redes Sociales y Redacción Digital.

    Lo más visto

    1. Liga Peruana de Vóley: Programación de partidos de la fecha 3 y tabla de posiciones

    2. Buen inicio del Team Perú en Juegos Bolivarianos de la Juventud 2024

    Notas Recomendadas

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Últimas noticias

    Más Deportes

    Estados Unidos

    Fútbol Peruano