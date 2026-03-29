3 cosas que empeoran la artrosis y no lo sabías, por el Dr. Cotillo

Hola, soy el doctor Luis Cotillo, traumatólogo, especialista en Medicina Deportiva y columnista en el diario Líbero. Hoy quiero hablarte sobre tres factores que empeoran la artrosis y que muchas personas desconocen. Esta enfermedad degenerativa no solo avanza por el paso del tiempo, sino también por decisiones que pueden acelerar su deterioro.

El primero es el sobrepeso. Cada kilo adicional aumenta significativamente la carga sobre las articulaciones, especialmente en rodillas y caderas. Esa presión constante acelera el desgaste del cartílago y agrava el dolor. Controlar el peso no es solo un tema estético, sino una medida clave para proteger tus articulaciones.

El segundo factor son las operaciones mal realizadas en la rodilla o intervenciones innecesarias que alteran la biomecánica articular. Una cirugía sin adecuada indicación o sin una correcta rehabilitación puede dejar secuelas que favorezcan un desgaste más rápido.

El tercero es creer que algún líquido milagroso, como el ácido hialurónico, el plasma o las células madre, va a curar una artrosis avanzada. No existe una cura mágica. Por eso es fundamental acudir a un buen traumatólogo que evalúe tu caso y determine el tratamiento más adecuado. No pongas tu salud en manos de promesas falsas. Agenda tu evaluación a tiempo y toma decisiones informadas.

Contacto del doctor Luis Cotillo en Lima, Perú

El médico cuenta con un centro especialista en fisioterapia, traumatología y medicina deportiva, lugar en el que él mismo atiende a sus pacientes (Sport Medical Center). A continuación sus datos de contacto: