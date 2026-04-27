Bithon Race Lima 2026: Oswaldo Chumpitaz y Mel Villalobos se coronan en competencia de acuatlón

Las playas de Chorrillos fueron sede de una nueva edición de la Bithon Race Lima, una de las competencias de acuatlón más exigentes y esperadas del calendario nacional. Organizado por Sports United, el evento congregó a cientos de atletas que pusieron a prueba su resistencia tanto en las aguas del océano Pacífico como en el circuito de la Costa Verde.

En la categoría principal (Age Group), Oswaldo Chumpitaz se quedó con el primer lugar absoluto tras registrar un tiempo de 00:59:34, destacando por su consistencia en la natación y la carrera. El podio masculino lo completaron Diego Ore (01:00:36) y Josue Ore (01:04:18), en una llegada muy disputada.

En la rama femenina, Mel Villalobos se impuso con un tiempo de 01:12:26, mostrando gran rendimiento en el tramo final. El segundo y tercer lugar fueron para María José Torres (01:15:34) y Jimena Navarro (01:17:13), respectivamente.

La competencia tuvo como punto central la Playa Agua Dulce, con recorridos adaptados según la categoría:

Age Group y Postas completaron 2 km de natación en aguas abiertas y 10 km de carrera.

Categoría Juvenil realizó 1 km de natación y 5 km de trote.

Kids afrontó un circuito reducido de 200 metros de nado y 1 km de carrera.

La competencia de acuatlón puso a prueba la resistencia en el mar y el asfalto.

El tramo pedestre se desarrolló a lo largo del malecón de Chorrillos, en una ruta aparentemente plana, pero exigente por la humedad y las condiciones climáticas.

Con cerca de 700 participantes en sus distintas modalidades, la competencia reafirma su papel en el impulso de los deportes combinados en el país. Según indicó Brandon Castellanos, el nivel mostrado evidencia el crecimiento del acuatlón en el Perú, con atletas de diversas edades compitiendo con gran intensidad.

La serie continuará su calendario con próximas fechas en Tarapoto el 20 de junio y en Cusco el 5 de septiembre. La gran final está programada para noviembre en la Escuela Naval del Perú.