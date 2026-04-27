0
EN DIRECTO
Chankas vs ADT por Liga 1
LO ÚLTIMO
Tabla de posiciones del Torneo Apertura

Bithon Race Lima 2026: Oswaldo Chumpitaz y Mel Villalobos se coronan en competencia de acuatlón

Cerca de 700 atletas compitieron en Chorrillos en la Bithon Race Lima, desafiando el mar y la Costa Verde en una intensa jornada deportiva de alto nivel.

    Redacción Líbero
    Cientos de atletas se dieron cita en las playas de Chorrillos para participar en la Bithon Race Lima.
    Cientos de atletas se dieron cita en las playas de Chorrillos para participar en la Bithon Race Lima.
    COMPARTIR

    Las playas de Chorrillos fueron sede de una nueva edición de la Bithon Race Lima, una de las competencias de acuatlón más exigentes y esperadas del calendario nacional. Organizado por Sports United, el evento congregó a cientos de atletas que pusieron a prueba su resistencia tanto en las aguas del océano Pacífico como en el circuito de la Costa Verde.

    Alianza Lima vs. San Martín por la Liga Peruana de Vóley.

    PUEDES VER: Alianza Lima vs San Martín por el extragame: fecha, hora y canal por la Liga Peruana de Vóley

    En la categoría principal (Age Group), Oswaldo Chumpitaz se quedó con el primer lugar absoluto tras registrar un tiempo de 00:59:34, destacando por su consistencia en la natación y la carrera. El podio masculino lo completaron Diego Ore (01:00:36) y Josue Ore (01:04:18), en una llegada muy disputada.

    En la rama femenina, Mel Villalobos se impuso con un tiempo de 01:12:26, mostrando gran rendimiento en el tramo final. El segundo y tercer lugar fueron para María José Torres (01:15:34) y Jimena Navarro (01:17:13), respectivamente.

    La competencia tuvo como punto central la Playa Agua Dulce, con recorridos adaptados según la categoría:

    • Age Group y Postas completaron 2 km de natación en aguas abiertas y 10 km de carrera.
    • Categoría Juvenil realizó 1 km de natación y 5 km de trote.
    • Kids afrontó un circuito reducido de 200 metros de nado y 1 km de carrera.
    Bithon Race Lima 2026

    La competencia de acuatlón puso a prueba la resistencia en el mar y el asfalto.

    El tramo pedestre se desarrolló a lo largo del malecón de Chorrillos, en una ruta aparentemente plana, pero exigente por la humedad y las condiciones climáticas.

    Con cerca de 700 participantes en sus distintas modalidades, la competencia reafirma su papel en el impulso de los deportes combinados en el país. Según indicó Brandon Castellanos, el nivel mostrado evidencia el crecimiento del acuatlón en el Perú, con atletas de diversas edades compitiendo con gran intensidad.

    La serie continuará su calendario con próximas fechas en Tarapoto el 20 de junio y en Cusco el 5 de septiembre. La gran final está programada para noviembre en la Escuela Naval del Perú.

    No olvides revisar tu agenda deportiva

    Lo más visto

    1. Alianza Lima vs San Martín por el extragame: fecha, hora y canal por la Liga Peruana de Vóley

    2. Fichajes Liga Peruana de Vóley: renovaciones, fichajes y salidas de Universitario y Regatas

    Notas Recomendadas

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Panini

    PREVENTA: Álbum + paquetón Panini FIFA Mundial 2026 - DELIVERY GRATIS (Asegura tu pedido)

    PRECIO

    S/ 49.90
    Comprar

    Flying Squirrel Parque de Inflables

    FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

    PRECIO

    S/ 22.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Últimas noticias

    Más Deportes

    Estados Unidos

    Fútbol Peruano