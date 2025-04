Lakers vs Timberwolves: horario, posibles quintetos y dónde ver el Juego 4 de los PlayOffs

Este domingo 27 de abril de 2025, Los Angeles Lakers y Minnesota Timberwolves se enfrentan en el Game 4 de la serie. Los Lakers llegan luego de una dura derrota en el Game 3 por mas de 10 puntos en el último cuarto . Anthony Edwards fue la gran figura con un modo Clutch que ayudo en los últimos 5 minutos a llevar a los TImberwolves a la victoria. Por otro lado, Lakers, con un Luka bastante cansado y enfermo no pudo con la defensa y perdió el partido en el ultimo cuarto.

Edwards y el equipo de los lobos llegan con altas expectativas para el partido, ya que llegan con intención de cerrar la llave y ponerse 3-1 que sería la daga final de la serie. Por otro lado los Lakers vienen tocados luego de la derrota pero se encuentran en una situación de "Win or Go Home" en la que si no ganan pueden irse despidiendo del anillo de la NBA .El encuentro pinta bastante fisico y con poca anotación de puntos donde la defensa será clave para el equipo vencedor.

¿Dónde y a qué hora ver el Lakers vs Timberwolves?

A continuación se muestra los datos para el partidazo número 3 entre Lakers y Timberwolves.

Fecha y hora: Domingo 27 de abril a las 3:30 p.m. ET (12:30 p.m. PT).

Domingo 27 de abril a las 3:30 p.m. ET (12:30 p.m. PT). Lugar: Target Center, Minneapolis, Minnesota.

Target Center, Minneapolis, Minnesota. Transmisión en vivo:

En Estados Unidos: ESPN y League Pass NBA

En California y Latinoamérica: Disney+ (streaming)

Otra opción de Estados Unidos: B/R Sports con sus planes estándar.

En el Game 3 , Anthony Edwards fue la gran figura. Imagen: NBALatam

Posibles quintetos iniciales y bajas para el partido por el Game 4

Minnesota Timberwolves

Posible quinteto inicial : Mike Conley, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Julius Randle y Rudy Gobert.

: Mike Conley, Anthony Edwards, Jaden McDaniels, Julius Randle y Rudy Gobert. Suplentes : Naz Reid, Nickeil Alexander-Walker, Donte DiVincenzo, Jaylen Clark, Terrence Shannon Jr., Rob Dillingham.

: Naz Reid, Nickeil Alexander-Walker, Donte DiVincenzo, Jaylen Clark, Terrence Shannon Jr., Rob Dillingham. Dudas : Terrence Shannon Jr..

: Terrence Shannon Jr.. Bajas confirmadas: –.

Los Angeles Lakers