¿Son Heung-Min cambia el fútbol por el béisbol? Jugador revela su talento oculto previo a los Dodgers vs. Reds

Luego del partido de Los Angeles FC contra el FC Dallas donde terminó en empate, Son Heung-Min ha sorprendido a la afición por un nuevo talento oculto que demostró en el campo de los Dodger Stadium. Previo al juego entre los Angeles Dodgers y Cincinnati Reds, la estrella futbolista realizó el primer lanzamiento ceremonial entre aplausos por su destacada actuación.

El nuevo talento de Son Heung-Min en la MLB

Los deportistas demostraron a lo largo de los tiempos que poseen múltiples habilidades siendo verdaderamente multifacéticos. En esta ocasión, Son Heung-Min demostró que su destreza no se limita a sus pies, sino que también se extiende a sus manos.

En el estadio Dodger, California, la jornada del miércoles 27 de agosto tuvo como invitado especial al ex Tottenham en el duelo entre los Dodgers y Reds, que tuvo como ganador al equipo de Shohei Ohtani. El delantero apareció con la camiseta número 7 en el montículo frente a casi 50 mil fanáticos.

Sonny tuvo el honor de ejecutar el primer lanzamiento ceremonial, que para muchos es considerado un acto relevante. Según informes, el surcoreano estuvo ensayando a principios de semana con la pelota, estudiando la postura para dejar un buen momento entre los invitados, lo cual lo consiguió.

¿Son Heung-Min ya hizo gol en la MLS?

Son Heung-Min debutó en la MLS el 9 de agosto con los Angeles FC, ingresando como suplente en el empate contra Chicago Fire. Posterior, la estrella surcoreana anotó su primer gol el pasado 23 de agosto desde su tiro libre en su tercer enfrentamiento en Texas. El siguiente rival será San Diego FC el domingo 31 del presente mes.