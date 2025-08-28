Quién es Mark Teixeira, el exjugador de la MLB que ahora postula para el Congreso de Texas

Mark Teixeira sorprendió a la afición deportiva y social al anunciar su postulación al Congreso de Texas como partidario conservador. Sin embargo, muchos desconocen la trayectoria de este figura emblemática, quien se destacó como uno de los bateadores más consistentes y potentes en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) alcanzando el mérito de ser Campeón de la Serie Mundial 2009 con los New York Yankees.

¿Quién es Mark Teixeira?

Mark Teixeira jugó un total de 14 temporadas en la MLB. Su carrera comenzó al ser seleccionado en la primera ronda en la quinta posición del global del draft 2001 por los Texas Rangers. Dos años después, debutó en la liga profesional, destacándose desde temprano por su poder al bate y sólida defensa en primera base. Además, su habilidad ambidiestra le permitía tener dominio en ambos brazos, bateando tanto desde la izquierda como la derecha.

Su compromiso llevó a Tex a permanecer en Texas hasta mediados de la campaña 2007, periodo en el que logró su primer llamado al All-Star. Posterior tuvo un paso corto con los Bravos de Atlanta y los Ángeles de Anaheim. En 2009, la estrella fue presentado por los New York Yankees, sin imaginar que sería el mejor capítulo de su trayectoria, al convertirse en un ícono tras ganar la Serie Mundial ese mismo año.

Postulación de Mark Teixeira | Imagen: Redes Mark Teixiera

El bateador terminó con dos llamados más a los Juegos de las Estrellas (2009-2015), 5 Guantes de Oro por su excelencia defensiva en primera base y 3 bates de Plata al ser el mejor bateador en su posición. Asimismo, acumuló 409 jonrones. Sin embargo, Teixeira puso fin al bate al concluir el año 2016 junto a su contrato con los Yankees.

Mark Teixeira se postulará al Congreso de Texas

Este jueves 28 de agosto, Mark Teixeira compartió para la opinión pública su candidatura al puesto en la Cámara de Representantes de Estados Unidos en Texas. Mediante su cuenta oficial en X, mencionó que es un "conservador de toda la vida" y demostró su apoyo al gobierno de Donald Trump. "Estoy listo para ayudar a defender la agenda "América Primero" del presidente Trump, las familias texanas", se lee en la publicación.