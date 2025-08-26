¿MLB tomará fuerte medida contra Willson Contreras?: venezolano golpeó a su coach con un bate y podría afrontar suspensión

Los Cardenales de San Luis podrían realizar un cambio en su alineación frente a los Pittsburgh Pirates debido a la situación de Willson Contreras, expulsado la noche anterior tras un fuerte cruce con el árbitro. El caso del venezolano está bajo revisión y podría derivar en una sanción, aunque las Grandes Ligas de Béisbol (MLB) aún no se ha pronunciado. Por ahora, el catcher permanece activo y es elegible para jugar, salvo que la directiva decida apartarlo de manera preventiva.

¿Willson Contreras jugará hoy?

Willson Contreras debutó en la MLB con los Chicago Bulls en 2016, donde permaneció seis años en la franquicia y fue convocado en tres ocasiones al All-Star (2018-2019 y 2022). Tras convertirse en referente del equipo, firmó en diciembre de 2022 con los Cardenales un contrato de cinco años hasta el 2027 por un valor de 87.5 millones de dólares. Su llegada marcó el inicio de una nueva era, al tomar el lugar del histórico Yadier Molina tras su retiro.

Su constancia y desempeño le ha permitido mantenerse como titular en el equipo, aunque su continuidad podría estar en duda. Este martes 26 de agosto, los Cardenales se enfrentarán por el segundo duelo de la serie contra los Pirates en el estadio Busch en San Luis, Misuri. Una de las interrogantes ha empezado circular sobre el futuro del venezolano.

Tras el incidente que originó y que llevó a la agresión contra un miembro de su equipo por casualidad, el catcher podría iniciar con una investigación en la MLB por conducta indisciplinaría. Aun la entidad deportiva no se ha comunicado, pero se especula que reciba un castigo severo de fechas de sanciones como el caso reciente de Victor Robles, quienes tiene 10 juegos sin jugar cuando quede activo.

Mientras que no haya un informe oficial, el jugador queda libre de cualquier impedimento y sería considerado para disputar el juego de hoy y lograr otra victoria que les permita ascender en la tabla.

¿Qué hizo Willson Contreras en el juego con los Cardinals?

Durante el primer duelo contra los Pirates, Willson Contreras protagonizó un fuerte altercado con el árbitro por criticar una jugada que terminó en out por strike. La discusión subió de tono y terminó con su expulsión, por lo que el receptor tuvo que ser retirado del campo por compañeros y miembros del staff ante una actitud desafiante. En medio de la tensión, arrojó el bate accidentalmente y golpeó a su coach de bateo.

"No discutí ningún lanzamiento en ningún turno al bate. Lo único que dije fue: 'Canten los lanzamientos de ambos lados, porque nos faltan…'. Me di la vuelta y me echó, sin ninguna razón. Parece que escuchó algo de lo que dije, pero no lo dije", sentenció el latino. Contreras consiguió una marca de .261/.345/.460 con 19 jonrones y 70 carreras impulsadas en 120 juegos.