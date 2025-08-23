Los Phillies perderán al Zack Wheeler por el resto de la temporada de la MLB | ¿Cuándo jugó por última vez?

Los Philadelphia Philles atraviesan un momento complicado en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB), pese a liderar la División de la Liga Nacional Este con un registro de 74 victorias sobre 54 derrotas. La franquicia anunció que Zack Wheeler se perderá el resto de la temporada para recuperarse de la cirugía de descompresión del desfiladero torácico que se realizará en las próximas semanas. Esta enfermedad fue producto de su último juego el pasado 15 de agosto, donde sintió pesadez y dolores tanto en el hombro como en el brazo derecho.

¿Cuándo jugó por última vez Zack Wheeler en la MLB?

Zack Wheeler se posiciona en el séptimo lugar de los mejores lanzadores 2025 de la MLB con un WAR de 4.0, 195 ponches y WHIP de 0.94 con una efectividad de 2.71 en 149 2/3 entradas en 24 aperturas. Sin embargo, ese sería sus últimas cifras finales de la campaña, ya que a inicios de la semana se sometió a una evaluación de seguimiento después de la eliminación del coágulo de sangre de la extremidad superior derecha.

"A Wheeler se le diagnosticó síndrome del desfiladero torácico venoso y se le recomendó someterse a una cirugía de descompresión del desfiladero torácico en las próximas semanas", se lee en el comunicado de los Phillies. La noticia tomó por sorpresa a los aficionados, generando interrogantes sobre el origen de la afección y sobre todo, el momento exacto en que se presentó.

El último encuentro de Wheeler fue el viernes 15 de agosto cuando se enfrentó a los Nationals en una victoria de 6-2. En dicho partido, el lanzador presentó molestias en el hombro y brazo derecho, tras los constantes movimientos por encima de la cabeza. Posterior fue retirado para ser analizado médicamente, procediendo con una trombólisis para eliminar el coágulo en la zona afectada.

"El tiempo de recuperación de la cirugía es generalmente de 6 a 8 meses", concluyó el informe. Por lo tanto, el estadounidense se perderá el resto de los encuentros y en caso de clasificar, la Serie Mundial.

¿Cuándo finaliza el contrato de Zack Wheeler con los Phillies?

Zack Wheelere llegó a los Phillies en diciembre del 2019 con un contrato por cinco años. Con su destacado desempeño y constancia, impulsaron que la franquicia le otorgue una extensión por tres temporadas adicionales con un valor de $126 millones, el cual comenzará en el 2025. Siendo así que el lanzador permanecerá en Philadelphia hasta la temporada 2027.