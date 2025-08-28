0
Kyle Schwarber consiguió cuatro jonrones en juego de los Phillies contra los Braves | Cuantos latinos alcanzaron este logro

Además de Kyle Schwarber en los Phillies vs. Braves, estos peloteros latinos también lograron anotar cuatro jonrones en un solo juego.

Darlyn De La Cruz
Kyle Schwarber debutó con los Phillies en 2015.
Kyle Schwarber debutó con los Phillies en 2015. | Imagen: MLB
En la jornada del jueves 28 de agosto, los Philadelphia Phillies vencieron por 19-14 a los Atlanta Braves, en un duelo marcado por el brillante desempeño de Kyle Schwarber. El jardinero protagonizó una hazaña histórica al conectar cuatro jonrones y remolcar nueve carreras en un solo juego. Aunque este logro es excepcional, ya ha sido alcanzado anteriormente por tres peloteros latinos: Carlos Delgado, Julio Daniel Martínez y Eugenio Suárez.

¿Cuántos latinos alcanzaron el logro de Kyle Schwarber?

La lucha por la cima de la División Este de la Liga Nacional se intensifica, y los Phillies dan un paso firme gracias a la histórica actuación de Kyle Schwarber. Con un promedio .575 de porcentaje con 77 victorias y 57 derrotas, se encamina con fuerza hacia los playoffs rumbo a la Serie Mundial.

Si bien el mérito del estadounidense recibió ovacionado, no es la primera vez que se presencia un logro de tal magnitud: 3 latinos ya alcanzaron este mismo hito, dejando una marca legendaria en las Grandes Ligas de Béisbol (MLB). El primero en conseguirlo fue el dominicano Carlos Delgado en 2003, jugando para los Toronto Blue Jays. Quince años después, su compatriota Julio Daniel Martínez continuó con el legado como jugador de los Arizona Diamondbacks.

Este año, Eugenio Suárez se convirtió en el primer venezolano en integrarse a este exclusivo grupo porque conectó cuatro cuadrangulares en un duelo de los Atlanta Braves. Cabe destacar que este último es el único de la pequeña lista de latinos que se encuentra activo en la temporada 2025 de la MLB.

Récord de Kyle Schwarber

Kyle Schwarber debutó en las Grandes Ligas en 2015 con los Chicago Cubs, equipo en el que jugó hasta 2020. Al año siguiente, pasó brevemente por los Washington Nationals y más adelante en esa misma temporada fue transferido a los Boston Red Sox. Actualmente, forma parte de los Philadelphia Phillies, donde ya suma tres campañas y obtuvo el Bate de Plata en 2022.

Darlyn De La Cruz
