Laver Cup 2019 Europa vs resto del mundo [EN VIVO] con Federer y Nadal: programación día 2 del torneo

Laver Cup EN VIVO | Este viernes inició en el Palexpo de Ginebra, Suiza, el torneo que enfrenta Europa, con Roger Federer y Rafael Nadal a la cabeza, contra el 'Resto del mundo'. A continuación, el resumen de la fecha 1 y la programación de la fecha 2.

Laver Cup 2019 Europa vs resto del mundo [EN VIVO] con Federer y Nadal: día 2 del torneo

Rompió fuegos la tercera edición de la Laver Cup que se viene desarrollando en Suiza. Este viernes hubo tres partidazos de los cuales, en singles, dos fueron a favor de Europa y uno para el “resto del mundo”. En dobles, también hubo supremacía para los del ‘Viejo Continente’.

El griego Setafanos Tsitsipas debutó con un triunfo sobre el norteamericano Taylor Fritz al imponerse por 6-2, 1-6 y 10-7. Dominic Thiem también logró darle una victoria a los europeos.

El austriaco sacó a relucir su mejor tenis para vencer al canadiense Denis Shapovalov por 6-4, 5-7 y 13-11.

Pero no todo fue redondo para los del ‘Viejo Continente’ en singles. Fabio Fognini no pudo con el estadounidense Jack Sock, quien consiguió un meritorio triunfo por 6-1 y 7-6.

También se jugó un encuentro de dobles. La mayor atracción fue Roger Federer. El suizo hizo pareja con el alemán Alexander Zverev. Finalmente ambos lograron vencer 6-3 y 7-5 a la pareja conformada por Jack Sock y Denis Shapovalov.

Este sábado 21 de setiembre los partidos continúan y uno de los más esperados es en el que hará su debut Rafael Nadal.

Cabe mencionar que el tenista español no se encuentra del todo bien. Incluso el actual campeón del US Open afirmó que no era del todo seguro su participación aunque esperaba recuperarse en estas últimas horas.

A continuación, te dejamos la programación.

Partidos del día 2 de Laver Cup 2019 (hora peruana)

Singles

Alexander Zverev vs John Isner | 6:00 a.m.

Rafael Nadal vs Milos Raonic | 12:00

Roger Federer vs Nick Kyrgios | 7:20 am

Dobles

Rafael Nadal y Stefano Tsitsipas vs Nick Kyrgios y Jack Sock | 1:20 p.m.