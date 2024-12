Rafael Nadal sobre Novak Djokovic: "Deportivamente, prefiero que no esté"

Rafael Nadal ganó el ATP 250 de Melbourne y le da confianza para lo que viene que es el Australia Open, el español llegará en un altísimo nivel pero también sabe que no la tendrá fácil. En una entrevista el español confesó que prefería que Novak Djokovic no juegue la competencia de Australia pues deportivamente no le conviene ya que quiere ganar este Grand Slam.