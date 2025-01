Djokovic dispuesto a perderse torneos por no vacunarse: "Es un precio que voy a pagar"

Semanas después de haber encendido la polémica por su posición de no vacunarse y ser expulsado de Australia , Novak Djokovic aseguró que está dispuesto a perderse otras competencia por la misma razón.

Incluso, Novak Djokovic es consciente de que no podrá cruzar fronteras: "Entiendo que al no estar vacunado hoy, no puedo viajar a la mayoría de los torneos en este momento", enfatizó.