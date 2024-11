UFC 266: Día, hora, canal de TV, cartelera y dónde ver peleas desde Las Vegas

EN VIVO UFC 266 EN DIRECTO ONLINE y GRATIS se llevará a cabo este sábado 25 de septiembre desde el T-Mobile Arena de Las Vegas. A continuación, conoce los horarios y canales de transmisión del evento que tendrá como pelea estelar a Volkanovski vs Ortega. Además, también pelearán Valentina Shevchenko y Nick Díaz. Una jornada histórica para los amantes de la MMA.

Los amantes de las artes marciales mixtas esperan con ansias que llegue el fin de semana para ver en acción a sus peleadores favoritos en la cartelera del UFC 266 que se realizará en Estados Unidos. Por si fuera poco, estará en juego dos títulos mundiales.

Alexander Volkanovski volverá a defender su cinturón de peso pluma y confía en vencer a Brian Ortega, aunque el mexicano-americano tiene la experiencia de haber perdido la chance tiempo atrás (2018 contra Max Holloway) por lo que se espera un gran espectáculo.

No solo el australiano acaparará todas las miradas, Valentina Shevechenko una vez más tiene nueva retadora. 'The Bullet' parece invencible ya que nadie ha podido arrebatarle su título. Sin embargo, Lauren Murphy se viene preparando de la mejor manera y quiere sí o sí el cinturón de peso mosca femenino.

Cabe mencionar que Nick Díaz también tendrá acción. Más allá de que no es una pelea por el campeonato, hay mucha expectativa debido a que es una revancha que se da luego de 17 años entre dos veteranos del mundo de las AMM.

UFC 266: conoce cartelera con las peleas estelares y preliminares

A continuación, las principales peleas.

MAIN CARD

Alexander Volkanovski (c) vs. Brian Ortega (Cinturón de Peso Pluma en juego).

Valentina Shevchenko (c) vs. Lauren Murphy. (Cinturón de Peso Mosca femenino en juego).

Peso Mediano: Nick Diaz vs. Robbie Lawler.

Peso Pesado: Curtis Blaydes vs. Jairzinho Rozenstruik.

Peso Mosca Femenino: Jessica Andrade vs. Cynthia Calvillo.

Preliminares

Peso Gallo: Marlon Moraes vs. Merab Dvalishvili.

Peso Ligero: Dan Hooker vs. Nasrat Haqparast.

Peso Pesado: Shamil Abdurakhimov vs. Chris Daukaus.

Peso Mosca: Roxanne Modafferi vs. Taila Santos.

Preliminares

Peso Ligero: Uros Medic vs. Jalin Turner.

Peso Mediano: Cody Brundage vs. Nick Maximov.

Peso Welter: Matthew Semelsberger vs. Martin Sano

Peso Pluma: Jonathan Pearce vs. Omar Morales.

¿A qué hora es el UFC 266?

El evento de este sábado empezará con las primeras preliminares. Conoce los horarios.

Argentina: 19:00.

Bolivia: 18:00.

Brasil: 19:00.

Chile: 19:00.

Colombia: 17:00.

Ecuador: 17:00.

Estados Unidos: 15:00 PT y 18:00 ET.

España: 0:00 (domingo).

México: 17:00.

Paraguay: 18:00.

Perú: 17:00.

Uruguay: 19:00.

Venezuela: 18:00.

¿Dónde ver UFC 266?

A continuación, conoce la guía de tv.

Argentina: ESPN +, STAR Action y STAR+

Colombia: ESPN +, STAR Action y STAR+

Ecuador: ESPN +, STAR Action y STAR+

Perú: ESPN +, STAR Action y STAR+

Uruguay: ESPN +, STAR Action y STAR+

México:

Estados Unidos: ESPN

España: DAZN

¿Cómo ver en México UFC 266?

En México las cadenas de FOX Sports, FOX Sports Premium y UFC Fight Pass los encargados de transmitir las peleas preliminares de la UFC 266: Volkanosvki vs Ortega. Sin embargo, cabe señalar que el nuevo canal Star Action será el que transmita la cartelera estelar