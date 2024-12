UFC 266: Valentina Shevchenko confesó que el ceviche es su comida favorita

De igual manera, Valentina Shevchenko confesó está ansiosa por entrar de una vez al octágono, pero dejó en claro que no está nerviosa de exponer su campeonato mundial.

"Me toca estar con más nervios cuando mi hermana (Antonina) está peleando, porque en la acción uno no tiene momentos para pensar y solo hay que trabajar bastante con varios momentos. Cuando la veo pelear uno no puede hacer nada, solamente sentarse y esperar", agregó 'Bullet'.