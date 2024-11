Ni Messi ni Cristiano: Khabib Nurmagomedov reveló quién es su ídolo en el fútbol

Khabib admitió que Ronaldo es su máximo ídolo en el fútbol.

"En 2015 lo vi en Las Vegas y le dije que lo conocía muy bien. En ese tiempo no era una estrella, no me reconocía mucha gente. (…) Le confesé que pasamos por una situación similar, pero que regresó y fue campeón mundial. He soñado y trabajado muy duro y yo también regresaré para ser campeón mundial", manifestó.