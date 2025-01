UFC 271: Adesanya ganó por decisión unánime a Whittaker

Para Israel Adesanya, Robert Whittaker es un peleador sobrevalorado dentro del UFC: "Lo humillé en el sentido de que no me pudo decir la mierda que estaba diciendo en la previa de nuestra pelea, porque estaba hablando toda esa mierda diciendo esto y aquello. 'Creo que Adesanya no es tan bueno como él cree que es'. Yo recuerdo que así se refería de mí. Nunca lo olvidaré. 'Oh, Israel no es tan bueno como cree que es'. Y la verdad fui yo quien le demostró lo malo que es él".