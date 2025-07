Ilia Topuria prefiere pelear contra Makhachev en la UFC que con Paddy Pimblett: "Significa mucho más"

El campeón de Peso Pluma y Peso Ligero del Campeonato de Lucha Definitivo (UFC), Ilia Topuria declaró que prefiere tener una pelea contra Islam Makhachev por el legado que mantiene, menospreciando a Paddy Pimblett. "Yo lo vi dentro del octógono. Cuando lo llamé, estaba cagado, no sabía ni dónde meterse", declaró el peleador en una reciente entrevista.

Ilia Topuria prefiere pelear contra Islam Makhachev

Ilia Topuria venció a Charles Oliveira el pasado 28 de junio, convirtiéndose en doble campeón de las categorías de la UFC. No obstante, aún no se ha confirmado quién será el próximo contrincante que suba al octágono y pueda luchar por el cinturón, aunque el Matador ha manifestado su deseo de pelear con un referente de las artes marciales.

Ilia Topuria es el doble campeón de la UFC

El luchador número 1 manifestó sus ganas de pelear contra Islam Makhachev frente a la afición en un evento estelar por su destacada trayectoria profesional en la competencia. "Para mi legado un combate con Islam significa mucho más", expresó el campeón para el medio español Marca.com.

¿Ilia Topuria menospreció a Paddy Pimblett?

Topuria afirmó que está dispuesto a conceder la oportunidad titular de tener un combate contra Paddy Pimblett, aunque resaltó por el nivel mediático que supondría. Además, lanzó una fuerte indirecta de lo que se esperaría en el ring entre ambos. "¿Qué Paddy me quiere hacer sufrir muchos asaltos? Eso no se lo cree ni él. Yo lo vi dentro del octógono. Cuando lo llamé, estaba cagado, no sabía ni dónde meterse", manifestó el referente de la máxima categoría de la UFC.

Cabe resaltar que, Paddy estuvo presente en la lucha pasada de Topuria contra Oliveira, y desde la fecha no ha dejado de señalar su deseo de combatir y derrotarlo.