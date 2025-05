Figura de Alianza fue contundente ante posible salida al exterior: "Estamos conversando..."

Alianza Lima tiene como principal objetivo ser protagonista en todas las disciplinas, ya dieron el primer paso al obtener el título de la Liga Peruana de Vóley logrando el bicampeonato nacional tras vencer a Regatas en la final. No obstante, en medio de la algarabía por el logro, los hinchas se vieron sorprendido al conocerse que una de sus figuras podría irse al exterior.

PUEDES VER: La primera baja confirmada de Alianza Lima para enfrentar a Gremio por la Copa Sudamericana

Nos referimos a Aixa Vigil, una de las piezas clave en la reciente hazaña de las 'íntimas'. Su destacado rendimiento ha despertado el interés de varios equipos, tanto del Perú como del extranjero, que ya buscan contar con sus servicios.

Al respecto, durante una rueda de prensa, se le consultó a la jugadora sobre un posible fichaje por la Universidad San Martín. Aunque intentó desviar el tema, Vigil confirmó que ha recibido ofertas de diversos clubes, incluidos algunos del exterior.

"Son rumores, no voy a hablar más del tema. Todavía sigo siendo parte de Alianza, el mánager y yo estamos conversando para ver cuál es la mejor opción, pero aún nada está dicho. Sigo siendo parte de Alianza hasta el momento que yo anuncie que ya no lo sea. Siendo bicampeona como no voy a tener ofertas de otros equipos, tanto dentro como fuera del Perú”, expresó.

Video: La Cátedra Deportes

Alianza Lima ya perdió a dos figuras de su equipo

En caso se concrete la salida de Aixa Vigil, Alianza Lima sufriría un duro golpe que, sin duda, desestabilizaría las bases del equipo para la próxima temporada. Y es que, tras haber conseguido el título, las blanquiazules ya han perdido a dos piezas importantes.

La primera fue Marina Scherer, quien anunció que no continuará en Alianza y cuyo futuro estaría en España, donde jugará para el CV JAV Olímpico. A ella se sumó la armadora Fabiana Távara, quien parte rumbo a Estados Unidos para unirse al Central Arizona College, donde además podrá continuar sus estudios.