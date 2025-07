Exfigura de Alianza Lima dejó rotundo mensaje a hinchas tras su salida: "Así les haya dolido..."

Además de estar en una posición expectante en el Torneo Apertura de la Liga 1, Alianza Lima ha obtenido importantes éxitos a nivel deportivo como institución, destacando el bicampeonato de la Liga Peruana de Vóley tras vencer a Regatas Lima.

El equipo íntimo ha conformado un cuadro competitivo y la mayoría de sus figuras se mantendrán para la próxima temporada, donde además de buscar la tercera estrella consecutiva, también disputará el Mundial de Clubes.

Sin embargo, una de las pocas voleibolistas vitales en el equipo que decidió partir fue Aixa Vigil, quien continuará su carrera en la Universidad San Martín de Porres y por primera vez habló tras su salida del elenco victoriano.

"Una persona me dijo 'despídete del equipo con todo el amor posible' y me ha caído un montón de 'hate' desde que me fui de Alianza. Pero del amor, les digo que Alianza siempre va a tener mi corazón, por más que le gente me odie o les haya dolido que me haya ido, eso no va a borrar el amor. Estoy tranquila y con el amor que le tuve al equipo en su momento y el profesionalismo, me despido de ellos y me llevo los mejores recuerdos", declaró la atacante en entrevista con Central Vóley.

Recordemos que para reemplazar a Vigil, en tienda victoriana incorporaron a Sandra Ostos, quien llega procedente de Circolo Sportivo Italiano y además es confesa hincha de Alianza Lima.

