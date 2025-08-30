Brasil vs República Dominicana EN VIVO: horario y dónde ver por el Mundial de Vóley 2025

Se nos viene un partido realmente de candela entre dos grandes selecciones. Brasil y República Dominicana lucharán por clasificar a la siguiente etapa del Mundial de Vóley 2025 en el Estadio Cubierto Huamark, ubicado en Bangkok, Tailandia. El cotejo dará comienzo a las 08:30 horas de Perú. Además, puedes seguir el minuto a minuto por DIRECTV Sports y SporTV.

Previa del partido Brasil vs República Dominicana por el Mundial de Vóley 2025

¡Rumbo a los cuartos de final! Brasil llega a este encuentro luego de imponerse de manera contundente (3 sets a 0 contra Puerto Rico). Las brasileñas ganaron por parciales 25-29, 25-13 y 25-18, resultado que reafirma su poderío y ganas de llevarse el título del certamen internacional.

Brasil va por un triunfo ante República Dominicana en el Mundial de Vóley 2025

En su historial, Brasil logró el primer lugar del Grupo C, tras haber derrotado a sus similares de Grecia y Puerto Rico. Si bien, no pudieron vencer a Francia, el cuadro dirigido por el entrenador José Roberto Guimaraes viene dando muestra de su gran nivel, y sin duda alguna, se perfilan como un rival de temer para República Dominicana.

De otro lado, el conjunto de Marcos Kwiek no se quiere quedar atrás y luego de caer 3 sets a 0 frente a China, las 'Reinas del Caribe' apuntan a dar el batacazo contra una selección favorita para llevarse el torneo mundial.

República Dominicana busca dar el golpe ante Brasil por el Mundial de Vóley 2025

¿Cuándo juega Brasil vs República Dominicana Vóley?

Este domingo 31 de agosto, Brasil y República Dominicana pelearán por acceder a los cuartos de final del Mundial de Vóley 2025 en el Estadio Cubierto Huamark, ubicado en Bangkok, Tailandia, que cuenta con capacidad para casi 15.000 asistentes.

Brasil se enfrenta a República Dominicana en el Mundial de Vóley 2025

¿A qué hora juega Brasil vs República Dominicana Vóley?

Según la programación oficial, Brasil vs República Dominicana se verán las caras por los octavos de final del Mundial de Vóley de Tailandia 2025 a las 08:30 horas de Perú. Conoce los horarios en el resto de países del mundo.

México: 07:30 horas

Perú: 08:30 horas

Ecuador: 08:30 horas

Colombia: 08:30 horas

Bolivia: 09:30 horas

Venezuela: 09:30 horas

Chile: 09:30 horas

República Dominicana: 09:30 horas

Argentina: 10:30 horas

Brasil: 10:30 horas

Uruguay: 10:30 horas

Paraguay: 10:30 horas

¿Dónde ver Brasil vs República Dominicana Vóley EN VIVO?

Disfruta EN VIVO de la transmisión del duelo entre los países de Brasil vs República Dominicana por el Mundial de Vóley 2025, a través de las señales exclusivas de DIRECTV Sports y SporTV. Además, en Líbero.pe puedes seguir a detalle el encuentro.