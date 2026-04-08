La Universidad San Martín derrotó por 3-2 a Universitario de Deportes en el extragame y clasificó a la gran final de la Liga Peruana de Vóley donde espera Alianza Lima. Tras el encuentro, la brasileña Fernanda Tomé se mostró muy emocionada por lo conseguido y rompió en llanto mientras declaraba que se había exigido para llegar a estos encuentros pues había estado muy golpeada físicamente.

La popular ‘Tomezinha’ fue consultada sobre las lesiones que tenía encima, pues no pudo estar del todo bien en el segundo encuentro: "Yo sabia que iba a ser dificil porque tuve 2 semanas donde todo pasó. Estaba con desgarro en una mano, después tuve esto en otro dedo, pero yo hice todo para poder ayudar porque yo quería estar con ellas y sabíamos que iba a hacer un partidazo”.

Luego, Fernanda Tomé señaló que ellas trabajaron mucho para pasar a la final a pesar de que la ‘U’ también tuvo muchos méritos: “Tienen todo el mérito el equipo de la U , pero nosotros sabíamos todo lo que podíamos lograr y creo que fue la fuerza de nuestro equipo para bien, porque trabajamos mucho y merecemos estar en la final”.

Cuando fue consultada sobre lo que estaba atravesando por el tema de las lesiones, la ‘Tomezinha’ señaló: “Para mí es persistencia, trabajo, es querer estar porque no fue fácil. No saben cuánto he tomado de pastillas, cuánto he sentido dolor, pero esto es para ellas porque esto es mi vida y voy a hacer un sacrificio siempre”.

Finalmente, la brasileña destacó que ahora tiene tiempo para recuperarse y llegar de la mejor manera a la final ante Alianza Lima: “Ayer empecé a tomar medicina, todavía sigue feo, pero ahora tengo dos semanas para recuperarme y quiero agradecer a Dios”.

¿Cuándo es la final entre Alianza Lima vs San Martín?

La final de ida entre Alianza Lima vs San Martín por la Liga Peruana de Vóley se jugará el próximo domingo 19 de abril y duelo de vuelta, se jugará el domingo 26. Ambos duelos se jugarán en el Polideportivo de Villa El Salvador.