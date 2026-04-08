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Fernanda Tomé rompió en llanto tras clasificar a la final de la Liga Peruana de Vóley: "Esto es mi vida"

La brasileña fue la gran figura de la victoria de la San Martín sobre Universitario de Deportes en el extragame de la Liga Peruana de Vóley.

    Gary Huaman
    Fernanda Tomé fue la gran figura de la victoria de San Martín sobre Universitario.
    Fernanda Tomé fue la gran figura de la victoria de San Martín sobre Universitario. | Foto: captura/Latina
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    La Universidad San Martín derrotó por 3-2 a Universitario de Deportes en el extragame y clasificó a la gran final de la Liga Peruana de Vóley donde espera Alianza Lima. Tras el encuentro, la brasileña Fernanda Tomé se mostró muy emocionada por lo conseguido y rompió en llanto mientras declaraba que se había exigido para llegar a estos encuentros pues había estado muy golpeada físicamente.

    San Martín ganó a Universitario y jugará la gran final de la Liga Peruana de Vóley.

    PUEDES VER: San Martín venció 3-2 a Universitario y clasificó a la final

    La popular ‘Tomezinha’ fue consultada sobre las lesiones que tenía encima, pues no pudo estar del todo bien en el segundo encuentro: "Yo sabia que iba a ser dificil porque tuve 2 semanas donde todo pasó. Estaba con desgarro en una mano, después tuve esto en otro dedo, pero yo hice todo para poder ayudar porque yo quería estar con ellas y sabíamos que iba a hacer un partidazo”.

    Luego, Fernanda Tomé señaló que ellas trabajaron mucho para pasar a la final a pesar de que la ‘U’ también tuvo muchos méritos: “Tienen todo el mérito el equipo de la U , pero nosotros sabíamos todo lo que podíamos lograr y creo que fue la fuerza de nuestro equipo para bien, porque trabajamos mucho y merecemos estar en la final”.

    Cuando fue consultada sobre lo que estaba atravesando por el tema de las lesiones, la ‘Tomezinha’ señaló: “Para mí es persistencia, trabajo, es querer estar porque no fue fácil. No saben cuánto he tomado de pastillas, cuánto he sentido dolor, pero esto es para ellas porque esto es mi vida y voy a hacer un sacrificio siempre”.

    Finalmente, la brasileña destacó que ahora tiene tiempo para recuperarse y llegar de la mejor manera a la final ante Alianza Lima: “Ayer empecé a tomar medicina, todavía sigue feo, pero ahora tengo dos semanas para recuperarme y quiero agradecer a Dios”.

    ¿Cuándo es la final entre Alianza Lima vs San Martín?

    La final de ida entre Alianza Lima vs San Martín por la Liga Peruana de Vóley se jugará el próximo domingo 19 de abril y duelo de vuelta, se jugará el domingo 26. Ambos duelos se jugarán en el Polideportivo de Villa El Salvador.

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    Gary Huaman
    AUTOR: Gary Huaman

    Licenciado en Periodismo por la Universidad Jaime Bausate y Meza, especializado en deportes, cine y series de televisión. Certificado en Marketing Deportivo en Universitas Barca Hub y con conocimiento de redacción SEO, redacción digital y experiencia en medios digitales durante más de 10 años.

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