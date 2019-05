Dota 2: ¿Qué cambios llegarán a la versión 7.22?

Dota 2 ha mantenido la versión 7.21d desde el 24 de marzo y hasta ahora no han hecho modificaciones al juego. Valve en su blog anunció que al terminar las clasificatorias Starladder Ukraine Minor llegaría la nueva versión.

FOTO: Dota 2

Tras los torneos Dota Pit y MDL Disneyland, el meta del juego ha sido revelado entre los cuales tenemos a Drow Ranger, Abaddon, Oracle, Doom, Razor, Nyx Assassin como los protagonistas de las partidas ranked y profesionales. Es casi seguro que llegaran nerfs a estos personajes por su amplia presencia en casi todas las partidas de la actual versión.

Entre otros héroes con buena participación están Morphling, Earthshaker, Troll Warlord y Enigma. Si bien, tienen habilidades un poco desequilibrantes, ciertos héroes pueden ponerlos en aprietos o solamente algunos ítems logran bloquear sus fortalezas. Más que todo se esperan balances.

FOTO: Dota 2

Los héroes que no han sido elegidos en MDL Disneyland son Clinkz, Huskar, Ogre Magi, Riki, Slark, Tinker, Timbersaw, Visage, Venomancer, Elder Titan, Dazzle, Clockwerk, Chaos Knight, Gyrocopter y KotL. 18 héroes están fuera del meta y van a necesitar ser mejorados para la siguiente versión sino desean dejarlos en el olvido.

No debemos olvidarnos que Io y Mars no están disponibles en el modo capitán. Esta versión 7.22 puede darle el regreso a la pelota para revisar si no tiene desbalances tras sus cambios abruptos. Por el lado de Mars, este héroe aún no es jugado profesionalmente y sería estupendo añadirlo al modo profesional para poder balancearlo correctamente ya que está un poco roto.

Tras mucho tiempo sin novedades será un super parche el que nos espera donde pueden llegar reworks a héroes olvidados, nuevos ítems y nuevas mecánicas, etc.