Dota 2: anunciados los rivales de Team Anvorgesa en Starladder Minor

Starladder Ukraine Minor Season 2 empezará este 12 de junio y ya anunciaron los grupos del torneo. El formato, enfrentamientos y horarios de la última Minor del DPC 2018-19 a continuación:

EL FORMATO DEL TORNEO

Contará con Fase de Grupos y Playoffs. La primera fase dividirá a los equipos en 2 grupos de 4 equipos, el TOP 2 de cada grupo pasará a los playoffs, mientras que los 2 últimos de cada grupo serán eliminados del torneo. Todas las partidas son al Mejor de 3.

HORARIOS (hora de Perú)

Los grupos empezarán el día miércoles 12 a las 04:00 am y comenzarán con Team Anvorgesa vs EHOME. El jueves 13 empezará a las 04:00 am con la partida de perdedores del grupo A. El viernes 14 a las 02:00 am con la partida de ganadores del grupo B.

Los playoffs serán con llaves de doble eliminación, todas las partidas son al Mejor de 3 con excepción de la gran final que será al Mejor de 5. El sabado 15 empieza a las 02:00 am con las partidas de llave alta. El domingo 16 desde las 07:00 am empieza la final de llave baja y luego la gran final a las 10:00 am aproximadamente. Recordemos que los dos equipos que llegan a la gran final aseguran su viaje a Rusia para participar en EPICENTER Major.

La marca Lion, Nestle, será auspiciador del torneo y aparecerá en los replays y highlights de la Minor. Además, estará regalando barras de chocolate a los asistentes en el Cybersport Arena de Kiev, Ucrania.

LOS EQUIPOS

La escuadra sudamericana Team Anvorgesa se enfrentará a oponentes dificiles como el recientemente formado Winstrike que derrotó a Navi en las clasificatorias, Alliance que está siguiendole el rastro a los equipos TOP de Europa y un conocido EHOME que ya enfrentó previamente a K1, Chris Luck y Wisper. Con la versión 7.22c recién salida, el grupo A mostrará una dura batalla desde la primera partida.

En el grupo B se encuentran el favorito Ninjas in Pyjamas, que anteriormente campeonó el torneo OGA Dota PIT Minor y ya está clasificado a TI 2019. Mineski tiene esperanzas de llegar a la Major y alcanzar los puntos suficientes para ir al torneo. Las novedades son Complexity y Sirius que se han formado hace poco y pueden dar la sorpresa.

Les invitamos a conocer al equipo Team Anvorgesa en la entrevista que les hicimos en los estudios de Líbero esports.

Los equipos (con excepción de NiP) de esta Minor se juegan sus últimas chances de llegar a The International 2019 mediante los puntos DPC, seremos testigos de grandes batallas desde este 12 al 16 de junio.

EL DATO

Líbero Esports transmitirá todas las partidas del torneo Starladder Ukraine Minor Season 2 y podrás verlo a través de Facebook y Youtube.