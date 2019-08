NAVI: el equipo que ya no quiere vivir de las viejas glorias

2016 fue el último año que NAVI clasifico a un The International y a decir verdad no le fue para nada bien, puesto que fueron eliminados en primera ronda.

Han pasado 3 años desde ese The International, y NAVI ha vuelto a decir presente en el torneo de Dota 2 más importante del mundo. Esta vez sin sus viejas glorias y con un equipo totalmente renovado que combina experiencia con juventud. Pero, ¿será esto suficiente para que el equipo que estuvo en 3 finales consecutivas de un TI campeóne en Shanghái?.

En la siguiente nota analizaremos a profundidad la evolución del equipo ucraniano y las posibilidades que tiene para consagrarse en The International 2019.

SoNNeikO: un capitán que fue de menos a más

La primera experiencia de SoNNeikO en NAVI fue en el año 2015, un año después dejaría el equipo y se iría a Vega Squadron, pero en el 2017 volvería al equipo con el que ganó la StarLadder i-League StarSeries Season 2, esta vez como capitán y líder de un equipo con casi nada de experiencia.

El inicio no fue fácil; SoNNeikO, a pesar de ser un buen jugador, no contaba con gran experiencia en lo que a draftear se refería, pero poco a poco fue aprendiendo y ahora ha logrado armar de a pocos estrategias consolidadas, a las cuales su equipo se ha adaptado de gran manera.

Sin duda, SoNNeikO gracias a su experiencia es uno de las causantes de que NAVI haya conseguido clasificar a The International 2019.

Un NAVI lleno de sorpresas

A lo largo del DPC, NAVI fue un equipo con muchas inconsistencias. En algunas clasificatorias lograba jugar de una forma que sorprendía a propios y extraños, pero en otras ocasiones le costaba adaptarse a los cambios de juego y se notaba en los bajos resultados obtenidos.

A pesar de esto, durante la clasificatoria a The International 2019 se noto un NAVI diferente, que si bien no dominó la fase de grupos, logro superar obstáculos que parecían imposibles, como la victoria contra Vega después de perder dos veces contra ellos o el 3-0 en la final contra Winstrake que era el claro favorito.

El juego de NAVI ha evolucionado y se ha convertido en uno con un estilo mucho más agresivo, que si bien no propone peleas innecesarias, no tiene miedo de tomarlas cuando se sienten en la capacidad de ganarlas, saliendo victoriosos en gran cantidad de estas.

Un equipo de inexperiencia

De los cinco jugadores que conforman NAVI, solo uno de ellos ha clasificado anteriormente a un torneo de The International: SoNNeiko. Los demás jugadores no cuentan con gran experiencia internacional y son muchas las probabilidades de que esto les juegue muy en contra, más contra equipos que ya tiene mayor experiencia en torneos grandes.

Otro punto en contra de NAVI, es que viven en la sombra de las viejas glorias y muchas veces se le pide a este equipo que logre los mismos resultados que consiguió Dendi y compañía. Si bien ellos están en toda la capacidad de lograrlo, primero deben congeniar entre ellos y esto es un proceso que han ido logrando de a pocos, la clasificación a The International 2019 es prueba de ello, pero aún falta probar esta sinergia ante equipos tier 1.

Sin duda, este primer The International será una prueba importante, aunque lo ideal es que este sirva para construir un equipo con mayor experiencia que a futuro consiga títulos y grandes torneos.

Un proyecto a futuro

No hay duda de que esto es NAVI: un proyecto a futuro, que sin duda en el proximo DPC dará que hablar si es que no se separa terminado The International 2019.

Muchos fanáticos del equipo ucraniano le exigirán demasiado a este equipo, pero no deben olvidar la poca experiencia de este equipo. A lo que NAVI debe apuntar es a superar, por lo menos, la primera fase del evento principal con el estilo que los caracteriza y no desanimarse si es que no logran llevarse la égida.

