[VIDEO] Impresionante Tráiler de The International 9 por Perfect World

Con The International 2019 a la vuelta de la esquina, Perfect World, la distribuidora de Dota 2 en China, empieza a hacer público más contenido del evento, esta vez compartieron su tráiler para TI9 en donde reviven los momentos más emocionantes de las ediciones pasadas.

Este tráiler fue publicado originalmente en el portal de videos en línea de China 'bilibili' por la cuenta oficial de Perfect World Dota 2 y luego fue compartida por partes en su cuenta de Twitter y luego como todo rebotado en el subreddit de Dota 2 por los usuarios.

Los comentarios sobre la calidad del video son mixtas, a algunos parece haberles fascinado; 'Jug y Sven blandiendo sus espadas :) Esa parte me dio escalofríos por alguna razón' comentó xXsatisfiedxpunkX, mientras que a otro grupo le ha parecido horrendo; 'Esta cosa no apunta a nada, el orden de los clips, el ritmo, la música (EDM, ¿en serio?)... muy raro [...]' escribe el usuario papanak94 en Reddit.

Cabe aclarar que no es un video 'oficial' pues no está hecho por Valve, quienes son los que se encargan de este tipo de producciones durante The International; quienes todavía no han lanzado material promocional de The International 2019 ni tampoco la serie 'The International Lowdown' que produjeron el año pasado junto a SirActionSlacks.

Parece que el equipo de Valve ha estado ocupado en los cambios del emparejamiento y la limpieza de verano, puesto que tampoco no han entregado muchas de las recompensas del Pase de Batalla como los modelos de Creeps o el cosmético de prestigio de Tiny; entre otras cosas.

Pero el contenido que está ya saliendo a la luz, son los videos que buscan participar del concurso anual de Cortos que organiza Valve y que culmina los últimos días de The International.

(Redacción: Aaron 'OmuBunta' Villalobos)