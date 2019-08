TI9: TNC Predator, el equipo de SEA que quiere dar el gran golpe

SEA hasta ahora no tiene un equipo ganador de un The International. Es más, ningún equipo de dicha región ha logrado ubicarse siquiera dentro de los 3 primeros puestos. Lo más lejos que ha llegado un equipo del sur de Asia ha sido un cuarto lugar logrado por Fnatic en el 2016, donde perdería contra el futuro sub campeón Digital Chaos.

Han pasado 3 años desde ese logro y hasta ahora ningún equipo ha logrado siquiera igualar esta hazaña. Aunque, este año hay un equipo de la región que desea llegar más lejos de lo que cualquier otro equipo de SEA ha llegado antes. Y si es posible, incluso, adueñarse de la preciada égida.

En la siguiente nota, repasamos las posibilidades que tiene TNC Predator para conseguir el premio mayor de este año.

Kuku, la fidelidad al equipo es lo primero

En los equipos de Dota 2 del continente asiático no es muy común ver jugadores que cambien de equipos muy seguido. Muchos jugadores pueden venirnos a la cabeza como ejemplo de esto, pero sin duda uno de los mejores ejemplos de este caso es Carlo Palad, mejor conocido como Kuku, y es que el jugador filipino se encuentra en la escuadra desde el 2016. Ese año lograron llegar hasta el séptimo lugar de la tabla de The International, lo más lejos que han llegado.

Kuku inició en TNC en la posición de Mid pero con el pasar del tiempo, y por el bien del equipo, tuvo que cambiar de rol y empezaría a jugar de posición 3, posición en la que se mantiene hasta ahora.

Incluso, durante un tiempo, tuvo que jugar en la quinta posición de Hard Support.

No hay duda, Palad es un jugador multifacético que siempre buscará lo mejor para el equipo antes que su comodidad personal, aunque esto no quiere decir que no sea un gran jugador en la offline, y es que él se caracteriza por su gran pull de héroes y agresividad a la hora de buscar team fights.

FOTO: StarLadder

Un DPC no muy decente

Quizás lo más resaltante de TNC es el tiempo que vienen jugando juntos. El último jugador en unirse al equipo fue eyyou, que viene jugando con ellos desde febrero. A parte de él, todos llevan poco más de un año jugando juntos logrando construir un equipo sólido y unido. Lamentablemente, esto no fue suficiente para que TNC clasificara a gran cantidad de torneos durante el DPC.

El equipo de SEA clasificó a Kuala Lumpur, donde quedaron sextos, Chongqing, donde se ubicaron en el noveno puesto y finalmente lograron la clasificación a Epicenter donde lograron el cuarto puesto. Fue este último torneo el que les permitió sumar 2046 puntos y clasificar en la novena posición.

No hay duda que no es el DPC más resaltante, pero hay que destacar que dentro de su región han sabido dominar la escena, encontrándose dentro del Top 3 de la región.

Misión 2019: La égida

Sin duda el gran objetivo, de TNC, es convertirse en el primer equipo de SEA que logre adueñarse de la égida. Aunque al frente tendrá a muchos equipos sumamente preparados. Además, no debemos olvidar que siempre tendrá que jugar pensando en su más acérrimo rival: Fnatic. El cual, para muchos, es el equipo favorito de la región.

Pero no todo esta en contra de TNC, y es que gracias a que ya llevan varios meses jugando juntos han logrado construir un equipo sólido en el que todos se conocen casi a la perfección. Sin duda, esto es algo fundamental dentro de la escena competitiva de Dota 2. Además, como no son el equipo favorito de la región, no jugarán con mucha presión sobre ellos.

TNC no es favorito, pero si el equipo de SEA juega con el nivel con el que jugo en Epicenter siendo agresivos y con un estilo de juego bastante sorprendente, recordemos que incluso consiguieron vencer a PSG.LGD, podrían sorprender a más de uno.

(Redacción: Francisco "Pancho" Justo)