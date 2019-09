¡LO TIENEN HARTO! Sakurai dice NO a Goku en Super Smash Bros

Masahuro Sakurai, director de Super Smash Bros Ultimate, declaró por enésima vez que Goku no estará presente en los juegos de Super Smash Bros durante una premiación en el Tokyo Game Show 2019.

Nuevamente Sakurai declara que personajes como Goku y Iron Man no estarán presentes en los juegos de Super Smash Bros. ¿El motivo? No son personajes originales de algún videojuego, Sakurai comentó que solo ingresarán personajes que tengan orígenes en algún videojuego mas no en comics, mangas o animes.

"Me llegan todos este tipo de pedidos de afuera como '¿Dónde está mi querido Iron Man? o ¿Dónde está mi amado Goku?' Sin embargo, Smash solo tendrá contenido de videojuegos en el".

Siendo Super Smash Bros Ultimate el recopilatorio absoluto de personajes de videojuegos, es bueno, justamente eso, un recopilatorio de personajes de videojuegos por lo que otros tipos de personajes con otros orígenes quedan descartados por concepto.

¿Qué es Super Smash Bros Ultimate?

Super Smash Bros Ultimate es la última entrega de la mítica saga de peleas, creada por Masahiro Sakurai, donde míticos personajes de la compañía japonesa se enfrentan en combates para definir quién es el mejor combatiente.

Esta es la quinta entrega de la saga que inició en 1999 y que se volvió desde el primer momento en un juego clásico de la Gran N. No por nada se han registrado más de 23 millones de copias vendidas en todo el mundo.

(Redacción: Aaron 'OmuBunta' Villalobos)