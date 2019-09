Team Secret NO jugará los primeros torneos del DPC

Team Secret, después de conseguir el cuarto puesto en The International 2019, ha anunciado de manera oficial que no participará en las primeras clasificatorias del Dota Pro Circuit 2019-20. Junto a esta información también anunciaron que, por el momento, no tienen planes de realizar ningún cambio en su roster profesional dejando muchas cosas a la interpretación de cada uno.

Recordemos que Team Secret no fue el primer equipo en anunciar que no participaría en la primera clasificatoria del Dota Pro Circuti 2019-20. Anteriormente el equipo asiático de PSG.LGD había anunciado que no participaría en las primeras clasificatorias de esta nueva temporada. Así como ellos, OG también anunció que no participaría en los primeros torneos de este nueva temporada.

Actualmente la alineación de Team Secret para esta temporada 2019-20 será de la siguiente manera:

1. Michał "Nisha" Jankowski

2. Yeik "MidOne" Nai Zheng

3. Ludwig "zai" Wåhlberg

4. Yazied "YapzOr" Jaradat

5. Clement "Puppey" Ivanov

El primer torneo de Secret

Si bien ya se ha anunciado que Team Secret no jugará torneos del DPC este año aún así tendrá que prepararse para el torneo ONE Esports Dota 2 World Pro Invitational Singapore al que fue invitado y donde participará contra diferentes equipos Tier 1 de todo el mundo.

Con esta revelación también se confirma que no tienen planeado participar ni en ESL Hamburgo ni en DreamLeague Season 12, torneos que se llevarán a cabo en el mes de octubre y cuyas clasificatorias ya se están llevando a cabo.

(Redacción: Francisco "Pancholier" Justo)