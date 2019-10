Dota 2 | Beastcoast logra remontar en su debut ante equipo brasilero

Los chicos de Team Anvorguesa, ahora bajo el nombre de la organización americana de beastcoast, consiguieron una importante victoria en este primer día de las clasificatorias a la MDL Chengdu Major contra el equipo brasilero de No Ping. En la siguiente nota, te contamos todo lo que sucedió en este enfrentamiento.

Primera Partida

El primer enfrentamiento fue el más parejo de los dos. No por nada se alargó hasta el minuto 55 y por mucho tiempo parecía que beastcoast perdería la partida. Los antiguos chicos de Anvorguesa sorprendieron con un pick de Earthshaker (Chirs Luck) y Abaddon (Wisper) y para sentirse más cómodos decidieron pickear Lifestealer (K1).

La partida se desarrolló de manera tranquila durante la primera media hora. Incluso por un momento parecía que beastcoast se llevaría la partida de manera rápida. A pesar de eso, No Ping empezó a remontar el valor neto y asustó a todos rompiendo el primer set de barracas antes.

Finalmente, sería el equipo de beastcoast quienes tomarían una gran pelea en las afueras de la base enemiga y aprovecharían la falta de buyback de los jugadores de No Ping para imponerse en esta primera partida.

Segunda Partida

La segunda partida fue mucho más contundente. beastcoast no salió a especular y eso se pudo apreciar desde los pick donde decidieron darle a Wisper su clásica Enchantress. Por otro lado, K1 se inclinó por un Bloodseker y Chris Luck por un Storm Spirit. Toda la partida fue a favor de los chicos ex Team Anvorguesa quienes demostraron que ese octavo puesto en The International 2019 no fue cuestión de suerte si no de talento.

El próximo rival de beastcoast será nada más y nada menos que los chicos de Infamous Gaming. Organización con la que se presentaron en The International 2019 y que ahora se encuentra con un roster diferente.

(Redacción: Francisco "Pancholier" Justo)