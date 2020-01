Dota 2 | Topson fue insultado por Puppey antes de ser campeón de The International [VIDEO]

Mucho antes que conozcamos la hazaña de OG siendo bicampeón mundial de Dota 2. Topson no pertenecía al equipo OG y habitualmente transmitía sus partidas de rango alto en la plataforma Twitch, un momento penoso con Puppey se registró para la posteridad.

En mayo del 2018, casi dos meses antes que Topson se una a OG, el jugador finlandés estuvo transmitiendo su partida en Twitch. Lamentablemente, su juego con el héroe Silencer no fue muy bueno, algo que no le agradó al campeón de The International 2011, Puppey.

El capitán de Secret mostró una conducta muy poco conocida de él, donde desataba toda su furia con el teclado, hasta el punto de pedir que algún día Topson se matara asi mismo.

Transcripción de los segundos finales de la partida en el chat:

Topson: ¡Bien jugado!

Puppey: Ojalá

Puppey: Te mueras un día Topson

Puppey: Y tus glifos idiotas (activar el glifo para denegar el creep de rango, antes que se hiciera meta)

Topson: :D

Puppey: Realmente no quiero tocarte

Puppey: Espero que lo hagas tu mismo

Topson: El más inmaduro

Topson: EU (de Europa)

Topson: Hablando conmigo

Topson: Y yo le respondo

Puppey: Amigo por favor

Topson: Por alguna razón

Topson: Mi culpa

Puppey: Mátate

El jugador finlandés Topias Miikka "Topson" Taavitsainen estuvo aprovechando una estrategia novedosa en Dota 2. Resulta que para ganar ventaja en la línea de medio, los jugadores activan la habilidad ‘glifo de fortificación’ para otorgarle invulnerabilidad a su creep de rango y evitar que el héroe enemigo le lance el último golpe.



Los creeps son unidades que envía cada equipo a los campos de batalla. | Foto: Dota 2

Conseguir los creeps de rango en esa versión (hablamos de la 7.14) otorgaba más experiencia y era vital conseguirlos para tener ventaja de niveles en línea. Por esa razón, Topson los activaba y Puppey pensaba que esa no era la forma correcta.

4 meses después, en The International 2018, esta estrategia del glifo para denegar al creep de rango se hizo ‘meta’ (estrategia vigente) y todos los equipos lo aprovechaban, incluido el de Puppey. En aquel evento Topson ganaría, en su primera participación, su primer The International y luego en 2019 repetiría el plato.



Puppey con la camiseta de Team Secret. | Foto: Dota 2

Este video se hizo famoso tras la victoria de Topson en The International 2018 con su equipo OG. Muchos seguidores del juego estuvieron decepcionados de conocer esta mala actitud de Puppey, a pesar que es uno de los más veteranos y queridos del juego.

Por tal razón, el mismo Clement "Puppey" Ivanov a través de Twitter lanzó un mensaje de disculpa con un poco de broma con respecto a su mala actitud.

"Ustedes sabes chicos, mis insultos en pubs (partidas públicas) son un mal hábito y haré todo lo posible por deshacerme de ello. ¡Así que probablemente fueron las últimas veces que pudieron ser insultados por mi en pubs! Tal vez tengas suerte y te insulte y luego ganes un The International."

You kno guys, my flam in pubs is a very bad habit and I will try my best to get rid of it. So probably last chances now for people to get flammed by me in pubs! Maybe you’ll get lucky and i flam u and then u win TI.