Bdd, jugador de League of Legends, realiza donación para víctimas del coronavirus

El coronavirus se ha estado expandiendo a diferentes partes del mundo durante los últimos días. Múltiples son los esfuerzos que se vienen realizando con el objetivo de encontrar una cura para este virus que preocupa a mucha gente.

Es por eso que el jugador de League of Legends, Bdd se ha unido a los esfuerzos en contra de este virus.

Así es, el Mid Laner del equipo koreano de League of Legends Gwak “Bdd” Bo-seong ha donado la cantidad de 5M de KRW, que equivale a 4100 dólares aproximadamente, para ayudar a todas las víctimas que se encuentran contagiadas por este peligroso virus.

Después de realizar la donación, publicó un post en Twitter anunciando la donación y agradeciendo a sus fans que, después de la victoria en contra de Afreeca Freecs, lo felicitaron pues justamente ese día era su cumpleaños número 27.

“Estoy muy feliz de que pueda publicar esto después de ganar el juego. Pero lamento mucho que, por primera vez desde mi debut, no he podido escuchar las canciones de cumpleaños que mis fanáticos me han estado cantando."