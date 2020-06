Dota 2: "Esto está mal", PPD critica la edición de Twitch Rivals en Europa

A inicios de la semana, se llevó a cabo el torneo Twitch Rivlas. Un torneo de Dota 2 en el que diferentes figuras que realizan streaming vía Twitch, formaban sus equipos para enfrentarse entre ellos por un interesante Prize Pool.

Este torneo, se dividió en dos regiones. La de América y la de Europa. Siendo la primera de estas organizada por Peter "ppd" Dager.

El ex jugador de Ninjas in Pyjamas, declaró que hizo su mejor esfuerzo para que el torneo en nuestra región saliera bien. Además, comentó que este torneo era una oportunidad para jugadores que no lograban ganar dinero gracias al Dota 2 aún.

“Este es tu grupo de jugadores de América del Norte y del Sur que están cerca de ser jugadores profesionales de Dota 2 y aún no están ganando dinero. Estos muchachos no tienen muchas oportunidades para competir por $ 50,000 a menos que haya un montón de equipos profesionales en el camino ".

El problema para PPD fue que, en Europa, esto no se respetó.

PPD critica el Twitch Rivals en Europa

Si bien, en nuestra región el torneo contaba con un Prize Pool de 50 mil dólares, que se repartiría entre los 4 equipos, en Europa solo había dos equipos.

El primer puesto, ganaría 40 mil dólares y el perdedor 10 mil dólares.

El problema, se originó al momento de armar los equipos.

Fuente: Liquipedia

Resulta que uno de estos equipos, fue el equipo comandando por AdmiralBulldog, quien reclutó a Gorgc, otro de los streamers de Dota 2 más conocidos en Twtich y a tres personas que son desconocidos dentro del mundo del Dota 2 y que, se sabe, sus medallas solo llegan a Divino.

Por otro lado, teníamos al equipo de XBOCT, un ex jugador de Dota 2 que reunió en sus filas a Iceberg, ALOHADANCE, NS y Dragneeel_FH. Todos ellos, con excepción del último, han sido o son actualmente, jugadores de Dota 2.

Esto, para PPD, significaba una gran ventaja para este equipo. Ventaja que se vio reflejada en el marcador. El cual terminó 3-0 a favor del equipo de XBOCT.

"Esto está mal. Me encanta que la gente en Dota gane dinero, creo que es importante y obviamente es agradable, pero para mí, sinceramente, parece que alguien en Twitch simplemente no sabe lo que está haciendo"

PPD pidió que no tomen a mal sus declaraciones. Si no que las tomen como una crítica constructiva para futuras ediciones pues no quiere que la gente piense que Dota 2 es un juego complicado y se desanimen a seguir jugando.

Para más noticias del mundo de los esports como Dota 2, CSGO, LoL y otros videojuegos síguenos por nuestras redes sociales de Líbero Esports en Facebook e Instagram.

¡No te olvides de mirar el resumen de las noticias con el programa "Courier Informativo" a las 18:00 horas Perú por nuestras pantallas en YouTube y Facebook! #Yomequedoenbase