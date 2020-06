Dota 2: Alliance le da la bienvenida a OG al club de 0-3 con divertido meme

El último fin de semana, se llevó a cabo la final de la BLAST Bounty Hunt entre OG y Team Secret. A pesar de que se trataba de dos grandes equipos de Dota 2. Team Secret no tuvo problemas en vencer 3-0 a OG y coronarse campeón del torneo.

Esta victoria, significó el quinto título continental de forma consecutiva para Team Secret y el ingreso de OG al club del 0-3.

El club del 0-3 es un meme creado por Alliance que compartió a través de su cuenta de Twitter. En este, se pueden ver a un grupo de personas reunidas siendo cada una de estas, la representación de un equipo que ha perdido 3-0 contra Team Secret en una final.

Los equipos en cuestión son:

- Natus Vincere: perdió 3-0 en la final de la Gamers Without Borders.

- VP.Prodigy: la escuadra secundaria de Virtus Pro, perdió 3-0 la final de la WePlay! Pushka League.

- Team Liquid: el equipo del caballo azul, perdió 3-0 la final de la OGA Dota Pit.

- Alliance: el creador del meme perdió 3-0 la final de la ESL One Birmingham.

- OG: la última víctima de Team Secret fue el bicampeón de The International durante la BLAST Bounty Hunt.

Welcome to another session of 0-3 by @teamsecret anonymous, we have a new member with us today. @OGesports would you like to share? pic.twitter.com/O51fE31juT

Team Secret actualmente se encuentra en una situación sumamente favorable. En estos momentos, se encuentra en desarrollo el torneo BEYOND EPIC: Europa/CIS. Y si bien, Team Secret aún no hace su debut en el torneo, es el gran favorito para llevárselo.

Para ver a Team Secret en acción, tendremos que esperar al 22 de junio. Ese día debutará en contra de Team Unique, uno de los pocos equipos que le ha logrado ganar una serie en los últimos meses.

The Beyond Epic tournament is starting and we're happy to announce that we will see you there! 🖤



Our first series will only be next week as we need time to prepare facing our main rival Team Unique 🥵



🔗 https://t.co/lgD6oUNP5z

💰 $200,000

📅 June 15 - 28#SecretDota #EpicGG pic.twitter.com/eVgSTUV1N2