Dota 2: Llegó el tesoro Collector's Cache The International 10 con 18 sets

El Battle Pass 2020 trajo muchas sorpresas y esta vez una de las tradiciones de cada año son los sets del tesoro Collector's Cache TI10. La comunidad conformada por los dueños del Pase de Batalla pudieron elegir entre casi 150 sets a los ganadores que estarán en este cofre que estará por tiempo limitado a la venta.

La compra de estos cofres permitirán que un 25% del mismo vaya al pozo de The International 10 y solo estarán disponibles por un mes a la venta dentro de Dota 2. Repasemos el anuncio de Valve en su Blog de Dota 2.

Los sets del Cofre Collector's Cache The International 10

Los votos finales se han contado y el tesoro Collector's Cache The International 10 ahora está disponible, cargado con los 18 mejores sets de artículos elegibles según lo votado por la comunidad de Dota 2.

Abre 15 tesoros y automáticamente te otorgarán 36 niveles de batalla, y las probabilidades de recibir un objeto raro adicional aumentarán con cada cofre que abras. También puedes reciclar cualquier elemento no deseado para obtener 2 niveles de batalla.

Tesoro Collector's Cache The International 10 está disponible por $ 2.49 y solo estará a la venta durante 30 días. Esta será la única forma de adquirir estos artículos exclusivos, a excepción del set de Mirana ultra raro, que será comercializable en algún momento después de que concluya The International 11. Cada compra de este tesoro aporta el 25% de las ventas directamente al pozo de premios The International 10.

El recuento final de votos se enumera a continuación, con la excepción de un segundo set de Grimstroke en el rango 17: ese set se lanzará en algún momento en el futuro.

Rango Héroe Votos 1 Tiny 533,094 2 Night Stalker 513,300 3 Underlord 462,155 4 4 Mars 461,980 5 5 Ancient Apparition 445,540 6 6 Warlock 434,483 7 7 Juggernaut 424,958 8 Disruptor 416,678 9 Silencer 410,484 10 Mirana 405,545 11 Pudge 400,718 12 Bounty Hunter 393,102 13 Huskar 390,656 14 Jakiro 390,030 15 Grimstroke 388,186 16 Nature's Prophet 379,109 17 Lina 367,285 18 Enchantress 363,905

Una vez más, agradecemos a los artistas de la comunidad que presentaron propuestas para el tesoro de este año, así como a toda la comunidad de Battle Pass por emitir votos en apoyo de sus sets de artículos favoritos. Esperamos ver sus mejores selecciones en las líneas del juego.

En unos instantes añadiremos todos la galería de fotos de los sets en la nota, estarán en la imagen destacada para que puedas observarlos con detalles. ¿Te gustaron los sets elegidos por la comunidad de Dota 2?

