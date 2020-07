Dota 2: Arteezy junto a otros jugadores lamentan el fallecimiento del streamer Reckful

El día de hoy, les contamos del terrible fallecimiento del streamer Byron “Reckful” Bernstein, el cual se habría suicidado.

Él, era una persona muy querida no solo por su comunidad, sino también por sus colegas y jugadores de esports los cuales reaccionaron ante este terrible anuncio a través de las redes sociales.

Muchas de las personas que se pronunciaron ante esta terrible noticia son personas relacionadas al Dota 2. Entre estas personas resaltan personas como Gorgc, creador de contenido del equipo OG.

never lost a friend to suicide. this feeling is gutwrenching. Byron was one of the purest friendships ive ever had. — Gorgc (@Gorgc) July 2, 2020

"Nunca perdí a un amigo por suicidio. Este sentimiento es desgarrador. Byron fue una de las amistades más puras que he tenido."

Por su lado, uno de los mejores jugadores de Dota 2 Artour “Arteezy” Babaev también utilizó su cuenta de Twitter para lamentar este suceso.

I remember I stumbled upon this video a long time ago and my young mind was in awe. RIP Reckful. You inspired me and I won't forget this videohttps://t.co/ay1XAXwtBD — Artour Babaev (@Arteezy) July 2, 2020

"Recuerdo que me topé con este video hace mucho tiempo y mi joven mente estaba asombrada. RIP Reckful. Me inspiraste y no olvidaré este video."

Otro de los jugadores, en este caso ex jugador, que se manifestó sobre la muerte del ex jugador fue Peter "PPD" Dager

RIP Reckful, I've been a big fan over the years. Mental health can often feel like an impossible battle but try to remember you're not alone. — Peter Dager (@Peterpandam) July 2, 2020

"RIP Reckful, he sido un gran admirador a lo largo de los años. La salud mental a menudo puede parecer una batalla imposible, pero trata de recordar que no estás solo".

Wykrhm Reddy, vocero oficial de Valve, también se manifestó a través de Twitter.

I'm so sad to hear of the passing of Reckful. I did not know him personally but I've spent a lot of time in his streams. He was always such a kind person. Now I'm reading more and more stories that reinforce the same. My thoughts are with his family, friends and loved ones. — Wykrhm Reddy (@wykrhm) July 2, 2020

"Me entristece mucho saber del fallecimiento de Reckful. No lo conocía personalmente, pero he pasado mucho tiempo en sus transmisiones. Siempre fue una persona tan amable. Ahora estoy leyendo más y más historias que refuerzan lo mismo. Mis pensamientos están con su familia, amigos y seres queridos."

Por otro lado, también hubo personas ajenas al Dota 2 que se expresaron ante esta situación. Uno de estos, fueron los encargados de las redes sociales de League of Legends.

We are saddened to hear of the passing of streamer Byron “Reckful” Bernstein.



Along with the gaming community, we mourn his loss today and have his family, friends, and fans in our thoughts. — League of Legends (@LeagueOfLegends) July 2, 2020

"Nos entristece escuchar el fallecimiento del streamer Byron "Reckful" Bernstein.

Junto con la comunidad de jugadores, lamentamos su pérdida hoy y tenemos a su familia, amigos y fanáticos en nuestros pensamientos."

Sin duda, el fallecimiento de Reckful ha sido un golpe duro no solo para la comunidad de streamers si no para la comunidad de videojuegos a nivel mundial. La cual está muy dolida por la muerte de uno de sus representantes más icónicos.

Más reacciones de la comunidad

I will never forget the "gamba" streams. One of the original streamers that got me watching twitch. RIP Reckful — BSJ (@BananaSlamJamma) July 2, 2020

Que fuerte lo de reckful, las palabras pueden herir mucho...

tengan mucho cuidado cómo se expresan con alguien, en este caso es gaming si un jugador perdió ni modo no pasa nada, habrá más partidos, en verdad que los comentarios negativos se te quedan dando vueltas en la cabeza. https://t.co/Vv3n687Ylf — SergioRamos🇲🇽 (@SergioRamosCR) July 2, 2020

"Si tienes conductas suicidas o conoces a alguien que las tenga, busca ayuda y llama a la línea de atención gratuita 113 Salud o acude al Centro de Salud más cercano. "