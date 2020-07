Dota 2: lee, "El camino del discípulo", el nuevo comic del Anti Mage en español

El día de hoy salió el nuevo Persona para el Anti Mage. El cual, entre otras cosas, trajo un nuevo comic que amplía el Lore de este personaje y de Dota 2. En la siguiente nota, te dejamos el comic totalmente traducido al español.

Antes de leer el comic, te recordamos que debes leerlo de izquierda a derecha, no como un manga, y en la parte de abajo encontrarás la traducción de los diálogos con el nombre de cada personaje.

Narrador: The Tyler Estate Weeping Rose

Anti Mage: Di eso de nuevo

Silencer: Turath y sus compinches han logrado escapar de la finca.Estoy buscando una respuesta pero ahora tenemos un problema más grande.

Silencer: ¿Cómo vamos a pararlo?

Anti Mage: ¿Vamos?

Silencer: Sabes a lo que me refiero

Anti Mage: ¿Qué crees que ha usado? ¿Un hechizo de sacrificio?

Silencer: No. Solo fuego sobrenatural que puede romper las paredes del lugar. Algo como esto habría requerido

Anti Mage: Eeb’s Grimoire

Silencer: No tenemos mucho tiempo

Wei: Que en combate la acción necesita ser impulsada por el instinto no es suficiente...

...y por años he entrenado en este templo, aprendiendo los caminos del Anti Mage porque los magos tienen un don para nublar la mente, pero los instintos cuando se perfeccionan nunca te fallarán.

Wei: Todavía no le agarro el truco a la meditación. Como que tengo que pensar en no pensar. Eso no tiene sentido. Podría estar haciendo ejercicios o leyendo un libro hombre. No he leído un buen libro en a…

Anti Mage: Tenemos que hablar

Wei: Gracias a dios

Wei: Voy a ir contigo a White Spire.

Anti mage: No, Turath es mi culpa. Mi responsabilidad.

Wei: ¿Cuál es el punto que tengas una discípula si es que no puedo ayudarte? No puedes esperar a que me quede sentada mientras tú

Anti Mage: Nunca dije que te vas a quedar acá sentada. Necesito que vayas a Weeping Rose.

Wei: No entiendo.

Anti Mage: Turath no es el único mago que ha escapado de The Tyler Estate. Los otros deben ser encontrados y lidiar con ellos.

Wei: Debo traerlos de vuelta a The Estate.

Anti Mage: No, ya lo intentamos a la manera de Nortrom (Silencer). Ahora lo haremos a la mía.

Wei: Así que mi entrenamiento ha terminado. Weeping Rose es peligroso una ciudad repleta con los peores magos. Lo único en lo que debo confiar, son en mis instintos.

No se preocupen. Los encontraré y mataré a todos.

