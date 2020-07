El lanzamiento de Xbox Series X sería en noviembre

A menos de 24 horas del "Xbox Games Showcase" de mañana, ha llegado información con respecto a la salida de Xbox Series X. Según una serie de tuits de Dina Bass, reportera encargada de temas de Tecnología en Bloomberg, el lanzamiento de la nueva consola de videojuegos de Microsoft sería en el mes de noviembre.



Foto: Bloomberg

Microsoft CFO Amy Hood says new Xbox is still on track for the November holidays launch.

Al ser consultado por Tom Warren, de The Verge, Bass aseguró que la respuesta obtenida por parte de Amy Hood era claramente con respecto a Xbox Series X.

It was in response to a question from me and I said "new console" and "November holidays." Her answer was the single word "yes."