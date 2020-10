Dota 2: rOtK confiesa, durante un emotivo stream, por qué no fue contratado por 4AM

Si bien el drama en el Dota 2 de China por todo el asunto producido por Eurus, Sylar y 4AM llegó a su final. Aún existen algunas dudas acerca de algunos miembros de este nuevo equipo del esport desarrollado por Valve.

Estamos hablando de quien será el coach del equipo pues, desde que los rumores empezaron a surgir, se anunció que Bai “rOtK” Fan sería el coach del equipo aunque, cuando se hizo el anuncio oficial, se declaró que Chen "Xz" Zezhi sería el coach.

Finalmente el mismo rOtK, a través de un stream bastante emotivo, aclaró que no llegaría al equipo de 4AM y que tampoco seguiría trabajando junto a Vici Gaming.

“Mi principal propósito de ir a 4AM fue por los logros. Al comienzo del período de transferencia, llegamos a un acuerdo sobre mi pago, y tanto Fy como Maybe me ayudaron a hablar con ellos, por lo que rechacé las ofertas de Aster y Vici. Para mostrar mi sinceridad, les dije que firmaran un mecanismo de ajuste de valoración (VAM), diciendo que podría obtener la otra mitad de mi pago solo si ganábamos un Major y el TI. Sin embargo, no lo confirmaron. Por fin, los compañeros me persuadieron de aceptar un salario bajo y de olvidarme del VAM, dije ok. Pero, un día, el equipo de administración de repente me dijo: "Lo siento, nuestro jefe no tiene presupuesto para un entrenador"