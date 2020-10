Dota 2: a 10 minutos de que se termine, el Battle Pass 2020 consigue superar los 40 Millones

Hoy fue el día elegido por Valve para que el Battle Pass 2020 llegue a su final. Después de más de tres largos meses en donde la comunidad de Dota 2 invirtió tiempo y dinero para conseguir todos los items exclusivos que trajo consigo este año el Compendio, parece ser que una vez Valve consiguió demostrar que su MOBA es uno de los deportes electrónicos más famosos alrededor del mundo.

Si bien superar los 34 millones de dólares que se habían conseguido el año pasado ya era un cifra espectacular, el último día de este Battle Pass 2020 la comunidad ha conseguido superar los 40 Millones de dólares que lo posicionan como el Battle Pass más exitoso en la historia de Dota 2. Además de que, afianza a The International 10 como el torneo de esports con el Prize Pool más grande en la historia.

40. With 10 mins to go. That's a wrap! #TI10 #Dota2 pic.twitter.com/ve3wirhOgE